韓國警方搜查扣押酷澎總公司 展開強制調查

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國酷澎（Coupang）近期爆發大規模個資外流事件，韓國警方展開強制調查，今天派了17名調查人員到韓國酷澎總公司進行搜查扣押，以蒐集個資外洩事件相關資料。

根據韓聯社今天報導，韓國警方已經針對酷澎3370萬名顧客個資外流事件展開強制調查。首爾警察廳網路調查科在今天上午共有17名人員進入位於松坡區的酷澎總公司，進行搜查扣押。

警方相關人士表示，搜查扣押是為了準確掌握事件必須採取的措施，「將以取得的數位證據為基礎，全面查明將個資外洩者、外洩途徑及原因等整體事實關係」。

警方先前已從酷澎方取得伺服器登入紀錄等自願提交的資料，並調查個資外洩的原委。不過警方仍以強制調查方式蒐集資料，推測可能原因是酷澎所提供的資料在掌握整體犯案全貌方面可能有所侷限。

報導指出，警方目前已經掌握此次外洩個資嫌犯所使用的IP，並正追查外洩者，同時也檢視酷澎內部客戶資訊管理系統是否存在技術性漏洞。

韓國酷澎這次個資外流的帳號達3370萬個，姓名、電子郵件地址、收件地址、電話、玄關密碼等皆外流，結帳資訊疑似也外流。嫌疑人被指向中國籍前員工，為之前開發認證系統的工程師。（編譯：楊啟芳）1141209