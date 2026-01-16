韓國財長路透專訪：3500億美元對美投資上半年難啟動

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國財政部長具潤哲指出，韓國根據貿易協議規劃的3500億美元對美國戰略產業投資不太可能於今年上半年啟動，意味近期疲軟的韓元應該不致於面臨新一波美元資金大幅外流的壓力。

路透社報導，兩個盟邦於去年11月達成協議，韓國承諾向美國戰略產業投資3500億美元，從而使得美國總統川普先前對韓國進口商品課徵的關稅得以調降，雙方並商定韓方每年對美現金投資上限不超過200億美元。

具潤哲（Koo Yun-cheol）今天接受路透社專訪，被問到投資是否可於今年上半年開始時表示：「不太可能。」

廣告 廣告

他同時指出：「舉例來說，即使選定投資核能電廠，也還要經過選址、設計和建造等過程，初期資金外流可能比那小得多。」他指的是兩國協議每年資金外流的上限200億美元。

具潤哲說：「以當前外匯形勢來看，至少今年能實際投入的（投資）不多。」 他排除進一步採取宏觀審慎措施以減緩韓元貶勢的可能性。

他表示：「目前韓國正爭取在MSCI明晟的地位，需要以更為開放的資本市場讓韓元國際化，因此我們沒有在考慮加強管制。」

自從去年6月上任以來，被MSCI提升為已開發市場地位一直是總統李在明主要政策承諾之一。

韓元近期大幅貶值，讓官員對如此龐大資金外流更為憂心。儘管出口暢旺、股市去年大漲76%，韓元已貶到接近自從2007年至2009年全球金融危機以來的最低水準。

具潤哲表示：「確實，外匯市場上韓元面臨的貶值壓力比我們想像的還要大。」

他說，政府將迅速實施近期公布的市場穩定措施，因為市場上若出現羊群效應，可能導致韓元續貶。具潤哲強調：「這種情況我們絕不容忍。」

他表示，美國肯定韓國近期穩定韓元的努力，美方並不樂見韓元續貶。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，他已與具潤哲討論過，韓元近期貶值並不符合韓國經濟基本面。

具潤哲指出，政府計劃盡快推動投資方案，預計請國會2月開始審查去年提出、為該方案設立專案基金的法案。但他同時表示，美國法院將會如何針對川普關稅作出裁定仍存在變數，這可能影響執行進度。 目前尚未與美國達成任何具體投資計畫的協議。但具潤哲表示，可能會包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾經提過的核電廠建設。（譯者：何宏儒）1150116