韓國超人氣烤肉「八角道」插旗台中公益路！炭火烤雞霸主來襲，全台首創八角盤燒烤藝術

韓國知名連鎖烤雞品牌 「八角道（팔각도）」 來台灣啦！

「八角道（팔각도）」這間來自韓國的超人氣韓式炭火烤雞店，在韓國已有超過200間連鎖餐廳，來台首店就插旗台中公益路，身為台中人當然要來嚐鮮一下啦！八角道主打炭火燒烤雞肉，搭配韓式醬料與無限續的韓式小菜非常吸引人，所以老妹一丟姐妹群組就立刻約起來，為了美食大家行動力都很高呀XD

【2025年12月再訪更新】因為老妹告知「八角道（팔각도）」菜單大改，現在除了雞肉、牛豬都有，而且升級成自助吧吃到飽的模式，新增烤雞鐵板燒很有特色，所以又帶著 VC 與紅豆薏仁兩姐妹再訪啦！最新菜單與自助吧菜色我都更新在文章裡囉，想吃的可以參考一下~

台中｜八角道 韓國烤肉

▼八角道韓國烤肉的台中公益店地址是「台中市南屯區大墩路632之3號」，原址是「好好吃韓式烤肉吃到飽」，就在台中美食一級戰區公益路商圈。

▼【2025年12月再訪更新】最新菜單如下所示：

用餐規定與低消標準

成人低消： 每人低消為 NT$600。

兒童收費標準：

▪ 身高 130 公分以上： 視為成人，低消 NT$600/人。

▪ 身高 110-130 公分： 適用半價低消。

▪ 身高未滿 110 公分： 免低消。

消費與打包服務說明

消費方式： 以單點/套餐為主。

用餐時間：限時120分鐘，以「訂位時間」起始計算120分鐘。

服務費： 上述價位需另加一成（10%）服務費。

打包服務限制：不提供打包服務的品項包含：自助吧、生食、以及韓式炒肉。

▼八角道的餐廳座位以四人桌為主，每桌入座時已擺好鐵盤與韓式小菜，雖然有抽煙設備，但離開時衣服還是會沾到淡淡烤肉味~對了！椅子除了沙發區之外，都是可以翻開椅墊放包包滴！

▼八角道採用炭火燒肉，火候十足烤的時候要注意，一不小心就可能焦掉！

▼海苔是不能續的喔！吃完可以付費加點。

▼搭配烤肉的韓式秘製醬料有：「芥末、蛋黃醬、辣醬、大蒜醬」，老妹的最愛是蛋黃醬，微甜微辣很提味~

自助吧吃到飽

▼八角道韓式小菜要到自助吧自行取用，有：辣蘿蔔、辣泡菜、辣豆芽、海帶芽、黃金泡菜。最辣的是「辣蘿蔔」；最酸是「辣泡菜」；不辣的是「海帶芽」；「黃金泡菜」則是溫和帶甜的台式泡菜，口味我都蠻喜歡的，清爽脆口很開胃。

▼生菜則是烤肉吃膩的時候，搭配泡菜沾醬、白飯變化吃法~

▼吃韓式鐵板炒雞時，記得先在桌上拿取專用夾子，再到配料區取料。配料種類超多：辣椒、玉米、蒜末、蔥末、魚板、豆皮、豆腐、九層塔、金針菇、杏鮑菇、年糕、空心菜、大黃瓜、高麗菜通通都有！

▼取好後，到鐵板區將夾子放上去排隊，並告知服務人員是否要炒辣。炒好後他們會直接將熱騰騰的炒雞端回你的桌上，非常方便。

▼我們這次炒了兩盤，一盤辣的我自己吃、一盤不辣的給小孩吃。炒的時候師傅會再加雞肉下去炒，整體口感豐富、甜鹹濃郁很涮嘴，還不錯耶！

飲品無限續

▼飲品的部分有3台飲料機，都是比較少見的類型，最特別是中間那台的飲料種類，很像手搖飲，有：青山茶事、熟成紅茶、青紅之間、紅心芭樂、熟成紅梅、梅語青心、芭樂青韻、梅好時光、芭樂熟成紅、芭樂繞梅枝。我有喝青山茶事，茶味蠻重的但會有點苦，冰涼解膩。

冰品甜點吃到飽

▼冰品竟然是哈根達斯太高級了吧！不過我問店員，她說冰淇淋品牌有可能會不定期更換喔，所以，為了哈根達斯去的話可以先電話確認一下~

▼甜點區有：愛玉、紅豆、珍珠等甜品可以吃。

▼八角雙人套餐，一份2180+10%元。內容包含：烤蔬菜組合、八角炙燒雞排、雞橫隔膜、雞松阪、水梨帶骨牛小排、水梨牛肋條、極上松阪，附餐牛肉雪濃湯、玉米烘蛋，主食加價100+10%元升級飛魚卵飯團。

▼八角炙燒雞排，這道是它們家的必點，溫體雞肉厚實嫩口帶點肉汁，只要不烤過頭都好吃，沾醬提味也很讚！

▼雞橫隔膜、雞松阪，表現也不錯，我更喜歡軟嫩有彈性的雞松阪，味道乾淨香甜，一口一塊剛剛好。

▼水梨帶骨牛小排，牛肋條本身已醃過，柔軟入味，烤完後不用再沾醬就很夠味，適合搭配生菜一起吃！

▼水梨牛肋條本身也有調味，但不像牛小排那麼重，肉質較有彈性一些。

▼極上松阪豬的特色就是脆彈！烤到表面微焦時最剛好，咬下去口感Q脆有油脂~

▼主食加價升級飛魚卵飯團，這道上桌後，用手套拌一拌捏成小球就可以吃了！以美奶滋、海苔為主的調味，甜鹹順口小孩很喜歡。

▼玉米烘蛋口感蓬鬆柔軟，咬下去可以感受到濃郁起司香氣、玉米甜脆，以及烘蛋本身帶著微微奶香與雞蛋香氣，好吃耶！我一不注意就被紅豆薏仁兩姐妹完食了！

▼牛肉雪濃湯湯頭乳白濃郁，但喝起來意外清爽不膩很順口，黑胡椒的香氣蠻明顯的，所以對小孩來說還是有一點點的辣度。

以下為2025年3月初訪食記，供參~

▼八角套餐，2人份1180+10%元。套餐內容包含：雞肉雞排440g、醬雞松阪90g、辣橫膈膜90g、辣雞軟骨90g+蔬菜「杏鮑菇、洋蔥、大蔥、青龍椒、小蕃茄」+兩碗白飯。

(註：此為舊菜單內容，新菜單已無該套餐)

▼所有的雞肉我們一致最喜歡「雞排」，肉質軟嫩微帶香氣，單吃就好吃，可以再點蛋黃醬更夠味~

▼醬雞松阪、辣雞軟骨要換烤網烤，這兩種都是比較有口感的。「醬雞松阪」口感Q彈，我喜歡包生菜和泡菜一起吃，味道更有層次；「辣雞軟骨」沒有看起來的辣，算是微辣，咬起來爽脆又帶勁，很適合當下酒菜XD

(酒後不開車，安全有保障)

▼牛肉豆腐鍋，一份220+10%元。韓式牛肉豆腐鍋端上桌時，湯底還在微微翻滾，湯頭融合韓式辣醬的香辣、豆瓣醬的濃郁，香濃不嗆口，是比較溫潤的辣香可以順順喝。牛肉片煮久了肉質比較紮實一些，我比較喜歡豆腐，軟彈滑嫩，搭配湯頭很好吃。

整體來說，再訪八角道依舊很滿足。這次升級成自助吧吃到飽，不只肉品選擇更多，飲料、冰品也能無限享用，整體豐富度明顯提升。其中最讓我驚艷的依然是他們家的烤雞，溫體雞肉鮮嫩多汁，每一口都帶著香氣與肉汁的滿足；相比之下，牛豬表現就屬中規中矩，沒什麼記憶點。

倒是新推出的烤雞鐵板燒非常涮嘴，配料自己搭很讚，不過客人多的時候要等一段時間才會上桌。若你是愛吃雞肉、韓式小菜的人，又喜歡自助吧吃到飽，推薦可以來吃看看！

八角道 韓國烤肉 台中公益店

電話：04 2325 3838

地址：408台中市南屯區大墩路632之3號

營業時間：中午11:00-晚上21:00

八角道ㅣ韓國炭火烤肉 FB 粉絲頁

