韓國超人氣男團MONSTA X世界巡迴臺北站4月4日開唱

記者周毓洵／臺北報導

韓國男團MONSTA X正式宣布重返臺北，將帶著全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X ：NEXUS] IN TAIPEI》於4月4日在新北市工商展覽中心開唱。這不僅是MONSTA X睽違8年再次於臺北舉辦專場演出，也被列為亞洲巡演首波城市之一，消息一出立刻讓 MONBEBE 們暴動直呼：「真的等太久了！」演唱會門票將於1月24日下午3點，透過拓元售票系統全面開賣。

成軍滿10週年的MONSTA X，去年推出迷你專輯《The X》作為重要里程碑。自 2015年出道以來，團體憑藉紮實唱跳實力橫掃MAMA、Melon Music Awards等各大音樂獎項，迅速站穩實力派男團地位。代表作「HERO」在YouTube創下破億點擊，「Love Killa」、「WHO DO U LOVE?」等作品同樣擁有千萬觀看次數，英文專輯《ALL ABOUT LUV》更成功打入美國告示牌前五名，人氣與影響力遍及全球。

本次《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X：NEXUS]》巡演橫跨亞洲與拉丁美洲，預計走訪曼谷、香港、吉隆坡、臺北、雅加達、澳門等多座城市，臺北站為世巡第四站。成員 SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲將以高能量、爆發力十足的舞台，帶領粉絲一起把連假夜晚燃到最高點。

MONSTA X 宣布2026世界巡迴臺北站，4月4日連假在新北市工商展覽中心開唱。（SHOWNOTE提供）

《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X：NEXUS] IN TAIPEI》門票1月24日下午3點於拓元售票系統開賣。（SHOWNOTE提供）