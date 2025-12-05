韓國超夯「貓咪耳朵毛帽」推薦：MLB Korea、YEGG太可愛，IVE張員瑛、Karina都搶上身！

【文／Beauty美人圈．LISA】

說到韓國今年冬天最火的單品，「貓咪耳朵造型毛帽」肯定是潮男潮女必備！保暖的針織、毛線帽搭配上可愛的貓耳朵設計，回頭率超高，同時還能為造型注入清純活力，連韓國愛豆們如：Karina、IVE張員瑛等都搶上身。究竟有哪些品牌推出貓咪耳朵造型毛帽，本篇一次網羅，款款都激發你的少女心～

爆火「貓咪造型毛帽」推薦：MLB Korea 毛絨喵喵無簷毛帽

韓國愛豆們都搶上身的裝可愛神器「貓耳朵造型毛帽」MLB Korea也跟上了！ITZY YUNA帶貨的這頂厚磅針織毛帽很有份量感，最搶眼的自然是頭頂上的貓耳朵造型，加上中央標誌性洛杉磯道奇隊徽標，帶有美式復古氣息，同時又俏皮度超標。

韓國愛豆們都搶上身的裝可愛神器「貓耳朵造型毛帽」MLB Korea也跟上了 圖片來源：IG@katarinabluu

爆火「貓咪造型毛帽」推薦：YEGG貓咪圍巾帽

韓國小眾品牌YEGG繼推出爆火蝴蝶結毛帽後，新款貓咪圍巾帽也被問翻！毛絨絨材質加上繽紛撞色系加持，吸睛度超標，且貓咪耳朵上還點綴有個性圈形耳環，圍巾部分無論是垂放還是纏繞都能營造出多變風格，多功能圍巾帽集保暖與時尚於一身。

YEGG貓咪圍巾帽，約NT$4,236 圖片來源：YEGG

爆火「貓咪造型毛帽」推薦：Fallett馬海毛Nero條紋黑色毛線帽

甜系少女愛牌Fallett也推出超萌貓咪耳朵造型毛帽，馬海毛材質柔軟親膚，撞色黑白條紋帶出俏皮氣息，隨便搭配都有型，難怪IVE張員瑛也愛不釋手！

甜系少女愛牌Fallett也推出超萌貓咪耳朵造型毛帽 圖片來源：IG@sbsinkigayo_music

