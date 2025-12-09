韓國超夯「水光針」是什麼？皮膚科醫揭「4大隱藏風險」千萬別忽略
你有聽過「水光針」嗎？這項療程在韓國相當熱門，許多韓星都會定期施打來維持好膚況，甚至不少台灣藝人和YouTuber也特地飛到韓國體驗。醫師指出，水光針的確能在換季時快速改善皮膚乾燥問題，但必須正確理解其原理與安全性，並在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。
水光針使肌膚變水潤
仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜指出，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。
水光針只是把玻尿酸打進去？黃昭瑜表示，其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。水光針與一般塗抹保養品相比，能突破角質層阻隔，讓成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像是幫皮膚打「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。
水光針挑國際藥廠製造
水光針產品百百種，品質卻差異很大。黃昭瑜指出，玻尿酸分子本身是安全的，但交聯程度不同，效果與副作用風險也不同；高交聯玻尿酸分子較硬，通常用於填充凹陷或塑形，若用於水光針，可能出現顆粒感或不自然的膚觸。
相對地，低交聯或未交聯玻尿酸更接近人體天然狀態，適合大面積均勻補水，吸收後也不易殘留異常結節。所以建議民眾應選擇國際大藥廠製造、經過嚴格品質把關的產品，這樣不僅穩定性高，安全性也更有保障。
跨國醫美注意4種風險
近年來，不少國人選擇遠赴韓國接受水光針療程，認為價格較低或療程流行。黃昭瑜提醒，跨國醫美有可能面臨諸多風險，包括術後追蹤困難以及產品來源不透明的問題。因此，在國內選擇合法醫療院所、具專科資格的皮膚科醫師，才是對自己最有保障的方式。
以下為跨國醫美風險：
感染風險：注射屬侵入性療程，若操作環境或產品來源不明，容易導致感染，嚴重甚至可能引發蜂窩性組織炎。
顆粒與結節：產品不適合或注射技術不佳，可能造成不均勻或顆粒感。
術後追蹤困難：回國後若出現紅腫或過敏，往往難以即時回到原診所處理。
產品來源不透明：部分診所未必公開產品來源，病人難以判斷是否符合國際安全標準。
注重專業性與可追蹤性
黃昭瑜表示，水光針看似簡單，實際上需要醫師對皮膚解剖結構、產品特性與劑量控制都有充分掌握，且依照膚質狀況，調整注射深度、劑量與部位。此外，正規醫療院所具備完整的無菌環境與合法產品來源，並能即時處理可能的副作用，這些都是一般美容沙龍或非專業場所無法提供的保障。
黃昭瑜呼籲，對於換季乾燥、細紋增加或膚況暗沉的族群，水光針確實是一種快速有效的方式，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。民眾在追求美麗的同時，更應注重治療的專業性與可追蹤性。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
淡斑美白聖品「傳明酸」原本是止血藥物？整形外科名醫揭真相⋯
「鳳凰電波」能量越高越好嗎？任何人都能施打嗎？皮膚科醫親揭真相⋯
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為韓國超夯「水光針」是什麼？皮膚科醫揭「4大隱藏風險」千萬別忽略
其他人也在看
面相竟能看出健康危機？醫揭「7大跡象」恐罹糖尿病
臉部出現異常徵兆可能是血糖失控的警訊。家醫科李思賢醫師指出，糖尿病初期雖無明顯症狀，但臉部可能透露健康危機，若出現眼周腫脹、頭髮稀疏、臉上冒痘等七大徵兆中的三種以上，建議儘速就醫檢查，可能已罹患糖尿病或血糖失控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 4
46歲熟女「臉部鬆弛、法令紋深」疲態藏不住 醫揭「緊緻不僵硬」秘訣
【健康醫療網／記者陳靖安報導】46 歲林小姐因長期工作繁忙、壓力大，又時常熬夜，近來覺得臉部鬆弛、法令紋加深，疲態藏不住。進而前往仁愛長庚合作聯盟的大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心求診，由黃昭瑜主任評估後，接受鳳凰電波治療，數周後明顯感受肌膚緊緻與臉部拉提效果，讓她重新找回精神與自信。 效果靠「量身設定」醫：2至3 個月自然拉提達最佳 黃昭瑜主任說，鳳凰電波是目前廣受歡迎的非侵入式緊膚治療之一，其原理主要是利用單極射頻技術，將能量傳遞至真皮層與深層組織，促使膠原蛋白受熱收縮並啟動新生。 但黃昭瑜主任也提到，鳳凰電波雖然受到不少愛美女性青睞，但它並非能量越高越有效，操作醫師需要依每位患者的皮膚厚度、脂肪層位置與鬆弛程度去量身調整。治療後的膠原蛋白會在2至3個月達到最佳表現，過高能量反而可能增加疼痛與副作用，所以操作時不會「一次打到最緊」，才能發揮自然不僵硬的美容效果。 確保治療更安全 醫師需熟悉能量變化與臉部解剖 為了保障醫美品質與治療安全，雷射光電醫學會理事長、大里仁愛醫院胡倩婷副院長提醒，能量型醫療儀器必須要求穩定、精準與安全的操作，醫師對於能量變化和臉部解剖的理解，是確保療程遠離副健康醫療網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
35 歲男髮際線後退「M型禿」！中醫「1治療」改善掉髮、新髮冒出
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。因擔心掉髮症狀會惡化，而至北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「第三期雄性禿」。經醫師建議下，接受美顏針每周3次的治療1個月後，掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。 男性雄性禿 與遺傳、賀爾蒙有關 臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患「第三期雄性禿」特徵就是前額兩側的髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是所謂的「M型禿」。男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。 中醫美顏針疏通經絡 有助刺激生髮改善M型禿 林在裕主任表示，中醫可利用美顏針的治療來改善王先生「M型禿」掉髮的症狀，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。 教你早期偵測落髮危機 3 類營養一定要補 若要保髮防禿，林在裕主任提醒，平時應注意以下事項： 1. 怎樣查覺自己有禿頭危機？ 洗頭時掉健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
季節交換乾燥肌搔癢 醫建議打超夯「水光針」注意3原則
46歲吳小姐近來因換季導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不便，原本想要到國外打水光針改善膚質，但因心有疑慮而延宕，近日到皮膚科接受自費的水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。皮膚科醫師提醒，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師教你吃對「6種營養」過濾、分解、代謝蘇丹紅
國內爆出化粧品含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括歐萊德、無患子生技等知名業者旗下產品，總計多達20個品項。若不小心吃到、擦到含有蘇丹紅的產品怎麼辦？營養師提醒，若皮膚屏障受損，某些脂溶性物質確實可能透過皮膚滲入；想要代謝這些外來物質，需要足夠的營養素支持。20......詳全文良醫健康網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
AAA終於要來了！I-DLE舒華清冷感妝容怎麼打造？透感底妝、奶茶裸色眼影，重點手法一次看
AAA頒獎典禮終於要在這週末（12/6、12/7）於高雄登場，而在韓國以女團 i-dle 出道的台灣女孩舒華這次也會擔任主持，一直是「天然美」和「清冷氣質」的代表！精緻的五官、乾淨的眼神，加上不經雕飾的自信，讓她站在人群裡總是格外marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
雙12強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、3CE會員價5折、M.A.C兩件75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的雙12強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推雙12、年末折扣必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
塌鼻變挺鼻+V臉修容技巧！好用修容推薦，這款修容盤全球熱賣2346萬件
化妝修容快來抄作業！新手也學的會的修容技巧，加碼推薦FreshO2、I'M MEME超好用的修容新品，橘朵打亮修容盤全球賣破2346萬件也出了新色！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】寶寶肌膚相對嬌嫩，不少家長會選擇使用嬰兒油幫寶寶護膚、維持柔軟光滑。食藥署日前也在fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」向民眾說明嬰兒油常見成分，以及相應的作用。塗抹嬰兒油不僅可以幫寶寶的皮膚保濕，還能作為親子互動小時光，食藥署也提醒，若寶寶肌膚狀況不佳，如乾燥、患有異位性皮膚炎，使用嬰兒油可能加劇乾燥，使用前應先諮詢專業意見。 嬰兒油常見2基底 塗抹時幫寶寶按摩有這些幫助！ 嬰兒油的主要基底有礦物油和植物油兩種，食藥署說明，其中礦物油常見成分為液體石蠟，能在肌膚表面形成保護膜，以鎖住水分，達到「封閉性保濕」效果；而植物油成分多為杏核油、橄欖油等，除了形成保護膜，成分也能被肌膚吸收，提供滋養和補水的作用。 食藥署也列出嬰兒油使用小撇步，通常為洗澡後、皮膚尚溫熱時塗抹全身，幫助牢牢鎖住水分。嬰兒油質地滑順，塗抹的同時輕輕為寶寶按摩，也有助促進循環，還能安撫寶寶的情緒、幫助入眠。 礦物油會致癌？食藥署破解嬰兒油迷思 異膚寶寶使用前應問醫師 食藥署也為民眾破解嬰兒油迷思。過去常聽聞礦物油、石蠟油含有未純化的多環芳香烴（PAHs），可能致癌。食藥署解釋，這點實際上健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
棒球》林益全確定轉戰中國 新球季披龍袍
40歲的林益全在今年季後遭到統一獅釋出後，並未獲得其他中職球隊青睞，日前就傳出有意赴中國城市棒球聯賽（CPB）發展，如今確定將加盟上海正大龍隊，新球季月薪4萬人民幣（約台幣17.9萬），已是聯盟最高薪，但和他今年在獅隊月薪27萬仍有落差。CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有5支球隊參與，包括長沙旺旺自由時報 ・ 1 小時前 ・ 14
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1098
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 535
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 16
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 45