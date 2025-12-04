韓國超帥軍人自拍爆紅！250萬人朝聖嚇壞本尊急問：冒犯台灣了嗎

社群平台Threads近日出現一起引發熱議的文化交流事件。一名韓國金姓軍人在車內拍攝穿著軍裝的自拍照並上傳至該平台，帥氣外型迅速引發關注，觀看人數突破250萬人次。

這張照片在台灣網路社群引起廣大迴響，數千名台灣網友湧入留言區，紛紛使用「抵達戰場」、「佔領留言區」等台灣網路流行用語留言。大量中文留言讓這位韓國軍人感到困惑，他查看翻譯後誤以為自己的貼文可能觸及敏感議題或冒犯到台灣民眾。

該軍人隨即連續發文，詢問「我的PO文有問題冒犯到台灣人嗎？」並表示如果涉及社會問題，願意立即刪除照片。他的緊張反應反而吸引更多台灣網友關注，有網友表示「看到韓國人被嚇到我笑了」、「台灣人真把thread當自己家客廳」、「版主什麼都沒做錯，錯在長在了大家審美上」。

在了解台灣網友留言的真實意圖後，這位韓國軍人終於明白這些留言是表達喜愛與支持，隨後向大家表達感謝，成功化解這場文化誤會。

此事件引發網路社群兩極討論。支持者認為這展現台灣網友的熱情與幽默感，反映Threads平台的高互動特性。有網友形容這種現象就像「台灣人突然集體衝進人家客廳，自顧自打開電視坐下來聊天，還順手拿瓜子起來嗑，屋主一臉懵逼」。

另一方面，部分網友提出不同看法，認為大量湧入留言可能對外國使用者造成困擾，建議在跨文化網路交流時應注意分寸，避免造成對方不便或誤解。這起事件提醒網路使用者在享受社群互動樂趣的同時，也應尊重不同文化背景，維持適當的交流禮儀。

