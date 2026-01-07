韓國超模維持20年好身材的「自律減肥法」！揭秘「地獄級減脂食譜」、「碎片化運動」飲食讓妳練出同款蜜桃臀

（圖／取自 modelhanhyejin IG）

在競爭激烈的韓國時尚圈，韓惠珍這個名字代表的不僅是「長腿皇后」，更是「自律」的代名詞。即便轉型成為全方位藝人，她依然維持著讓現役模特兒都汗顏的頂級狀態。韓惠珍曾說過：「身體是不會背叛妳的。」她將身材管理視為一場終身的馬拉松，透過嚴密的飲食控制與高強度的肌力訓練，在 2025 年的今天依舊光采奪目。今天就讓我們探索這位傳奇超模的日常管理法，看看她是如何透過極致細節雕琢出每一吋完美線條。

韓國超模減肥法：純淨飲食美學，全天候低鹽與蛋白導向

韓惠珍的飲食哲學建立在「純淨」與「低負擔」之上，她日常嚴格執行全天低鹽、低油且不吃任何精緻糖的守則。

三餐結構： 早餐以蔬果汁搭配水煮蛋開啟代謝；午餐選擇五穀雜糧飯搭配雞胸肉、魚蝦及大量蔬菜；晚餐則簡約到極致，僅吃蛋白與花椰菜。

嚴選食材： 她偏好沒有脂肪的肉類部位，並以地瓜、番茄、草莓、奇異果等原型食物作為主要熱量來源。此外，她會利用黑豆、糙米、藜麥與奇亞籽來補充膳食纖維。

禁食守則： 為了確保消化系統獲得充分休息，她規定自己睡前四小時必須保持完全禁食。

（圖／取自 modelhanhyejin IG）

韓國超模減肥法：時裝週與雜誌拍攝的魔鬼減肥時期

當面臨時裝週或大型廣告拍攝時，韓惠珍會啟動「地獄級」的預備模式。

斷絕正餐： 活動前兩週徹底斷絕普通正餐，早上運動前，她會攝取一根香蕉並將雞胸肉攪拌成蛋白泥以利下嚥。

能量調整： 晚餐縮減至雞蛋、花椰菜與半碗玄米飯。在拍攝前期，她會額外加入無調味堅果與優格，並嚴格戒除油炸物與糖分，早晨則以一杯黑咖啡與大量飲水來消除水腫。

（圖／取自 modelhanhyejin IG）

韓國超模減肥法：核心與蜜桃臀訓練打造無死角的完美比例

在運動方面，韓惠珍專注於核心穩定與局部線條的雕琢。

空腹有氧： 每天早上固定進行 30 分鐘的空腹有氧，如單車或爬樓梯。若沒時間去健身房，她會加碼空腹騎一小時腳踏車。

重訓重點： 她特別強調背部、腿部與腰腹的訓練，尤其是「臀部」。她認為臀部線條漂亮，穿任何衣服都能展現高級感。

運動後補給： 訓練結束後，她會攝取減脂奶昔、兩小塊雞胸肉、一大勺蛋白粉及充足的水分，精準修復肌肉。

（圖／取自 modelhanhyejin IG）

韓國超模減肥法：碎片化運動與生活細節，將身材管理融入呼吸日常

韓惠珍認為「隨時隨地運動」是維持身材的最高境界。

10分鐘微訓練： 即使只有碎片時間，她也會進行弓箭步、臀橋或平板撐。為了維持翹臀，她堅持每天半蹲 100 次。

日常微型習慣： 她習慣多爬樓梯，連做家事時也會提醒自己收緊核心。

拉伸放鬆： 運動後她絕不省略拉伸步驟，這能放鬆緊繃的肌肉，使線條看起來更修長、不結塊。

（圖／取自 modelhanhyejin IG）

