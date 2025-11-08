韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
南韓知名模特兒金性燦（김성찬）驚傳病逝消息，享年35歲。他曾因參加真人實境節目《韓國超模新秀大賽》走紅，之後登上多場國際時裝秀舞台，是韓模圈的代表人物之一。令人遺憾的是，他在兩年前被診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤（與血癌相關），經歷長期抗癌治療仍不敵病魔，於7日離開人世。
金性燦的哥哥7日透過社群證實死訊，寫下：「性燦罹癌兩年後，最後離開了我們。由於無法逐一聯繫他的好友們，特地發這則文，希望大家能為他留下溫暖的話。」消息曝光後，粉絲紛紛湧入留言區哀悼，難掩心碎之情。回顧抗癌歷程，金性燦在2023年初確診後，仍以樂觀態度面對，曾在社群鼓勵粉絲：「我不會輸」、「正在重生中」，今年初還發文報平安：「希望我們都能幸福。」沒想到病情惡化迅速，最終撒手人寰。他的靈堂設於首爾醫療院，今（8）日上午出殯，長眠於伊甸追思公園，眾多粉絲與模特好友齊聚送他最後一程。
