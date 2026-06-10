韓國跨黨派國會議員訪高市府 聚焦AI發展與城市合作

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王啓川(右五)率市府團隊接見三位韓國國會議員。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 韓國國會議員朴洙瑩、郭相彥及金載原昨(9)日率團拜會高雄市政府，由副秘書長王啓川代表接見，雙方就半導體產業、智慧城市發展及文化交流等議題深入交換意見，期盼持續深化台韓城市夥伴關係。

王啓川表示，台灣與韓國地理位置相近、經貿往來密切，高雄近年積極推動產業轉型，打造南部半導體S廊帶產業聚落及亞洲新灣區創新生態系，逐步發展為亞洲重要的智慧科技與高階製造重鎮。在演唱會經濟方面，市府透過智慧交通技術有效疏導大量人潮，不僅提升歌迷參與體驗，也帶動高雄觀光與商業效益，未來期待持續深化與韓國多元領域的交流合作機會。

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朴洙瑩表示，高雄在半導體、AI及智慧城市領域的發展成果令人印象深刻，不僅具備堅實產業基礎，也兼具港灣城市與文化創意特色，展現高度國際合作潛力，未來期盼促進韓國城市與高雄在科技創新、綠色轉型及文化交流等面向拓展更多合作機會。朴洙瑩表示自身選區是高雄的姐妹市釜山，期待未來雙城持續維持緊密互動，同行的郭相彥及金載原亦肯定高雄在產業發展與城市治理上的成果，並分享韓國文化資產保存及流行文化產業發展經驗。

行政暨國際處處長張硯卿表示，高雄與韓國城市長期維持密切交流關係，其中與釜山的交流尤為深厚且多元，除高雄港與釜山港、高雄國際機場與金海國際機場分別締結為姊妹港及姊妹機場，高雄市鹽埕區亦與釜山廣域市東區締結姊妹區。此外，高雄市立圖書館總館目前正舉辦「釜山日」主題特展，兩市圖書館亦完成逾5,000冊圖書交換，展現文化交流成果。

張硯卿進一步指出，去年市府與高雄市韓人會合作辦理「韓國文化日」活動，將城市外交成果延伸至校園推廣，讓高市學生深入認識韓國友好城市的文化特色，未來高雄市政府將持續透過大型城市節慶活動、青年交流，拓展與韓國在文化、教育、觀光及產業等領域的合作，共同深化台韓城市夥伴關係。

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