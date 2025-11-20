韓國踩線團深度走訪花蓮行 強化直航合作 共推花蓮觀光新亮點

花蓮縣政府為推動「仁川-花蓮」直航航線及深化臺韓觀光交流，與韓國可依航空(Aero K Airlines)合作，邀請韓國指標性旅行社及多位韓國旅遊KOL組成踩線團，於花蓮參加為期四天的觀光體驗行程。期望透過「山海、文化、溫泉、美食」深度體驗，將旅程中的所見所感回流至社群內容，發展更多元精采的旅遊產品設計。

本次踩線團由韓國航空公司可依航空、HANA TOUR、VERY GOOD TOUR、YELLOW BALLOON TOUR、KKday韓國部門等多家指標旅行社組成，另有多位韓國知名旅遊KOL同行，行程中透過照片及影片紀錄花蓮大山大海、民族文化之美，並透過社群分享，擴大花蓮於韓國觀光旅遊市場的能見度。

廣告 廣告

此次行程以「山海、文化、溫泉、美食」為主軸，帶領韓國貴賓深度體驗花蓮魅力。行程在太平洋、壯麗山景及花東縱谷間展開，在七星潭海岸騎自行車，感受海風吹拂，在鯉魚潭享受悠閒漫步，並在充滿童趣歡樂的遠雄海洋公園欣賞美人魚實境秀（見圖）；親手捶打揉製花蓮的特色小吃「手工麻糬」以及體驗花蓮豐田玉項鍊雕磨，深入了解花蓮的原住民文化和在地工藝。

另外也造訪花蓮南區的瑞穗溫泉區，體驗珍貴且富含鐵質的「黃金溫泉」，享受溫暖泉水帶來的放鬆；品嚐獨特的原住民石煮火鍋、充滿歷史風味的眷村料理，以及在新穎的農會超市選購在地農產品，於花蓮最著名的東大門夜市品嘗庶民小吃，從視覺到味蕾，享受花蓮「遊」與「食」的雙重饗宴。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，除了辦理旅行業及KOL踩線團之外，也協助旅行社設計出更多樣化、更吸引韓國遊客的旅遊商品，縣府已於11月10日與仁川觀光公社簽定MOU，未來將持續保持密切合作，包括旅遊推廣活動、旅行社團客開發、青年旅遊，以及戶外與運動觀光等多面向合作交流，並推展韓國宣傳行銷，讓民眾搭乘方便的直飛班機，到花蓮享受山海療癒之旅!