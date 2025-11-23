韓國輕生率超高！歌手哀悼親姐：她不脆弱是生活太難
金曲樂團滅火器主導策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，活動兩日共吸引近3 萬5000人次入場享受音樂。在滅火器的號召下，韓國大勢樂團 SE SO NEON、04 Limited Sazabys、吟唱詩人李瀧等卡司全數登台。其中，李瀧在台上致詞時向已故親姐致意，感動全場。
李瀧於午後登場，以深厚扎實的嗓音唱出對人生種種的提問，再度攜手多次合作的「黃金搭檔」鄭宜農，不僅演唱已發表的〈寬寬仔來到祢的面前〉，也在她的韓文組曲 나는 왜 알아요 ＋ 웃어, 유머에（我為什麼都知道＋笑吧，隨心所欲）中加入中文口白，並加上字幕，帶領聽眾進入她的創作宇宙。
她也特地準備全中文的完整 Talking，十分用心。李瀧分享親姊姊輕生的歌曲背景，以及自己為社會陰暗面寫歌一路走來的艱難，「我的姐姐在2021年輕生離開了這個世界，韓國已經連續好幾年是全世界輕生殺率最高的國家，特別是2、30歲的女性。自殺並不是因為我們脆弱，是因為生活真的太困難了。」全場為之心酸。她也感謝能與台灣粉絲互動的機會：「但能被邀請到這樣的舞台，在你們面前唱歌，是最珍貴的事，謝謝你們！」讓全場淚灑一片。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
