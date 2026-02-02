韓國逛明洞別吃小攤販！她曝：韓國人根本不吃

長期居住南韓的知名部落客台灣妞，2月1日在臉書粉絲專頁「台灣妞韓國」分享她對明洞路邊小吃的觀察。根據她的說法，儘管明洞是多數遊客赴韓必訪的購物天堂，但當地的小吃攤販品質實在令人不敢恭維。

台灣妞表示，她曾在明洞嘗試過3到4次路邊攤，結果幾乎每次都踩雷。除了食物品質不佳，價格更是高得離譜。她特別指出，明洞有許多小吃是專門販售給觀光客的商品，這些食物在韓國其他地區幾乎看不到，當地韓國人平時也很少會去消費。

明洞位於首爾中區，是南韓最具代表性的購物與觀光景點之一。這裡集結了各大美妝品牌、服飾店家與百貨商場，街頭更是林立著各式小吃攤，販售烤肉串、起司熱狗、糖餅等視覺系美食，長年吸引大量遊客拍照打卡。

不只台灣妞提出警告，南韓型男金炳秀先前受邀參加節目《2分之一強》時，同樣建議觀光客避開明洞。他直言該區域專門賣東西給遊客，物價硬生生比其他地區貴了3倍以上。

台灣妞在文中提到，每次帶朋友到韓國旅遊，她都會事先叮嚀「不准吃這些小吃攤」。不過她也認為，身為觀光客若真的看到想嘗試的食物，體驗一下也無妨，畢竟踩雷某種程度上也是旅遊經驗的一部分。但她特別提醒，不要因為吃了明洞的小吃就認定「韓國東西都很難吃」，為整個韓國美食喊冤。

這篇貼文發布後引發網友熱烈迴響。有網友表示「這就跟西門町路邊攤一樣」，另有人分享「明洞小吃攤真的可以pass，只能付現金，然後很常出現重複的品項」。也有網友說「我去明洞只換錢，不會做其他額外的事，最多去連鎖店」，顯示不少遊客對明洞小吃攤的評價確實不高。

