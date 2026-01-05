韓國進口海苔恐中毒！ 7款重金屬超標最多達50倍

生活中心／綜合報導

不少家長會買海苔給小朋友吃，但有周刊報導，市面上販售的7款韓國海苔，都被驗出重金屬，鉛跟鎘超標，其中一款芽米寶貝的純橄欖油海苔，鎘的含量竟然超標50倍，醫師警告，小朋友長期食用，恐怕會傷到腦部、神經系統以及腎臟等，目前業者已經下架商品。

撕開包裝，薄薄一片海苔，帶著光澤，無論是單吃還是配飯都很不錯，但周刊爆料，市面上七款嬰幼兒海苔，驗出重金屬，鉛跟鎘超標。

含有中毒危機的嬰幼兒海苔，包括知名韓國品牌林貝兒的純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤、ibobomi無調味海苔片、Naeiae韓國幼兒紫菜、MBBABY萌寶寶海苔。另外，原物料來自韓國的，韓爸田園日記嚴選初收孩苔，以及芽米寶貝純橄欖油海苔，全驗出重金屬超標至少20到30倍以上，其中芽米寶貝得純橄欖油海苔，鎘的含量超嚇人，超標53.5倍。

芽米寶貝100％純橄欖油海苔驗出重金屬超標。（圖／民視新聞）

民眾：「當然是很誇張啊，讓小孩吃的東西要很小心啊。」

民眾：「很不好，我幾乎都是買台灣的，很少買國外的。」

事件爆出，不少家長氣炸，畢竟這些產品在連鎖藥局、網路平台大量販售，雖然商品已經陸續下架，醫生也提醒長期食用，恐怕會傷害小朋友的腦部、神經系統、還有腎臟以及骨骼。

7款進口幼兒食品驗出重金屬超標。（圖／民視新聞）

長庚毒物科醫師顏宗海：「如果海苔裡面，有鉛跟隔這兩個金屬的話，因為它在人體的半衰期很長，會累積，擔心會影響小朋友的健康，特別的是鉛，它會引起一些神經系統的病，小朋友會增加過動，或注意力不集中，自閉症的風險。」

對此，芽米寶貝發聲明致歉，強調海苔非直覺性副食品，以致重金屬未額外進行檢驗而有疏忽，消費者可以憑發票或明細證明退款，韓爸田園日記也PO文致歉，表示憑藉發票及商品本體可退貨，網路購買則透過官方Line，並提供發票及訂單編號受理。但標榜給孩子吃的海苔，卻爆出重金屬，任何家長都無法接受。

