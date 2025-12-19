韓國進口美白乳霜驗出汞超標1.6萬倍 食藥署令下架回收

蘇丹紅化粧品風暴尚未落幕，如今又傳出有韓國進口化妝品被驗出含重金屬汞。食藥署查出，彰化縣琇莉有限公司自韓國輸入的美白乳霜，檢出汞含量高達16500ppm，超標約1.6萬倍，要求業者須在明年1月4日前完成下架回收。

食藥署進一步查出，該業者屬累犯，4年前也曾有販售含汞化粧品紀錄，彰化縣衛生局因此加重裁罰3萬元。

彰化／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

