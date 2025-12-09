韓國遊客吃牛肉麵 台人見這幕急壞了 全場笑翻

牛肉麵是外國觀光客來台必吃的美食，一名網友日前去吃牛肉麵店用餐，隔壁桌來了2位韓國遊客，沒想到旁邊另一桌男客人竟用Google翻譯，強烈建議他們吃牛肉麵記得要加牛油，「不能沒吃到牛肉麵的精華」，原PO看了當場笑翻。貼文掀起熱議，一票網友驚呼，完全展現了台灣人對食物的自尊心。

原PO日前在Threads發文分享這段趣事，當天他在店裡吃牛肉麵，隔壁來了2名韓國觀光客，沒想到旁邊另一名男客人馬上拿出手機，透過Google翻譯建議他們，吃牛肉麵要加牛油提味，那是整碗麵的精華。原PO全程目睹，忍不住笑說，台灣人對美食有莫名的堅持，「這是什麼動森島民人格？」

貼文引發熱烈討論，不少網友也有類似經歷，「我上次跟2個日本人去吃牛肉麵，坐隔壁的男生也跑過來說一定要加牛油」、「我昨天在夜市吃東西，隔壁是越南來玩的，麻油赤肉湯點成清湯，馬上幫他們和老闆反映，另外點了一份炸三鮮招待他們。」

也有網友直呼，「怎麼可以不加牛油，沒加等於沒吃」、「牛油才是牛肉麵本體啊」、「李多慧YT影片在吃牛肉麵時候，我也很想闖進去螢幕裡請她趕快加牛油」、「台灣人對美食是認真的」、「動森島民很驕傲於自己的美食」、「必須讓別人也吃到最好吃的版本」。

