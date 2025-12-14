韓國遊客搶攻日本！小城市預約量暴漲500％

▲由於中國遊客赴日需求降低，日本飯店透過特價吸引韓國遊客，小城市甚至預約量成長500%。示意圖，圖為日本新幹線車站擠滿旅客。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，中日關係高度緊張，中國團客赴日人數大量減少，連帶影響飯店房價下跌。有韓媒披露，韓國遊客趁機搶進，不只東京、大阪等大城市，連地方小城市的需求也同步上升。

韓媒《News1》報導，由於中國團客對日本旅遊的需求下降，日本飯店面臨空房率上升的困境，因此正向其最大的客戶群韓國市場，推出短期特價優惠。同時由於對東南亞旅行感到擔憂，韓國遊客對日本旅遊的需求也大幅增加。

韓國當地旅遊業統計，韓國旅行社「Hana Tour」的日本套裝行程預約量，較去年同期增加25至30%，東京、大阪、福岡等熱門大城市增長近100%；而受惠於航線擴張與飯店特價，四國、南九州等地方城市的預約量，甚至出現最高500%的成長。

Hana Tour相關人士指出，「隨著中國團體旅客減少，日本大城市及地方飯店都針對韓國市場推出短期特價，促銷延續至2026年3月，小城市的成長尤為顯著。」

韓國「黃色氣球旅遊」今年第4季日本套裝行程預約率較去年增加2.3%，且地方支線航線如四國、北海道及本州偏鄉地區，增幅明顯快於大城市。「教員旅遊」也證實日本旅遊需求擴大的趨勢，冬季旅遊旺季（12～2月）整體預約中，日本占比21.9%，較去年同期增加2.5個百分點。

按地區劃分，札幌是最受歡迎的目的地，佔據總諮詢量28.8%，其次是松山（18.4%）、福岡（17.0%）、大阪（16.7%）和對馬（8.4%）。旅遊目的地也呈現多元化趨勢，名古屋、和歌山的受歡迎程度較去年同期上升。

以自由行為主的NOL Interpark也觀察到赴日需求持續擴張，截至12月10日，日本住宿交易額較去年增加26%，其中東京、大阪、福岡合計占68%，札幌、沖繩等地的比重也小幅上升1.5至2.5個百分點。業者分析，「日本飯店房價降低，吸引原本前往東南亞旅行的韓國旅客，也有效回升客房佔有率。」

報導也提到，對於日本擬將住宿稅從現行的1000日圓，調漲到3000日圓，以及其他成本波動風險，韓國旅遊業界正審慎以對。韓國業界人士指出，如果日本住宿稅真的調漲，特別是偏好短天數、近距離旅行的旅客，可能會改去中國等鄰近國家旅遊。若今年2月中國農曆春節期間，赴日旅客人數進一步減少，可能會成為影響日本飯店房價走勢的重要關鍵點。

"지금 일본호텔 엄청 싸대"…지방 소도시까지 韓 여행객 쏠린다

