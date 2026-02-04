韓國過年連休5天 店家恐休息 營業時間這樣查比Google準

農曆春節將至，不少民眾會把握連續假日出國散心，不過旅韓部落客提醒，農曆春節對於韓國人來說是一年中第二大的節日，今年含周休二日在內，韓國從2月14至18日連放5天假，不少人會安排返鄉計畫，首爾市部分店家恐不會營業，建議使用韓國當地的APP「Naver地圖」查詢，資訊會比Google準確。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」昨（3）日在臉書表示，對韓國人來說，一年中最重要的節日是秋夕節，農曆新年則是一年中的第二大節日，不少韓國人會在過年時返鄉，很多商店都不會開門，雖然對旅遊來說比較不方便，但也代表市區景點的人潮可能會變少，拍照相對來說較容易。

廣告 廣告

部落客指出，韓國普遍是除夕、初一及初二放假，今年除夕剛好是周一（16日），代表韓國人也會有一個5天的連續假日，多數店家通常會在初一休息，如首爾站樂天超市、明洞12層的大創旗艦店都已預告初一（17日）不會營業，明洞樂天百貨、現代百貨首爾店則是除夕、初一兩天都休息。

不過部落客也說，明洞、弘大、聖水等熱門商圈，應該還是會有不少業者營業，Olive Young等大型連鎖品牌通常也是全年無休，若有準備朝聖的非連鎖美食店，則最好先確認是否營業，建議使用韓國人愛用的「Naver 地圖」查詢，資訊會比Google地圖要準確。

部落客提到，這段時間長途移動會比較擁擠，車潮也比較多，推薦改安排首爾市內的行程，像是景福宮、昌德宮、北村韓屋村及仁寺洞等韓國傳統文化行程較為保險，尤其當地遊客返鄉後，在首爾景點拍照想避開人群會容易很多，若剛好遇到下雪，還能拍下難得的美照，體驗韓式新年的氣氛。

更多中時新聞網報導

龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老

第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

余香凝當人妻自省婚姻不易