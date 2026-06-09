韓國選票短缺抗議現場真有中國公安？ 韓媒事實查核給答案了...
[Newtalk新聞] 韓國於本月3日舉行地方選舉，然而，過程中卻出現部分投票所選票短缺等重大選務瑕疵情況，引發不少韓國國民不滿，紛紛上街抗議。而韓國警方也派出大量警力，維持現場秩序。不過，有部分人質疑，現場的警方是「中國公安」或「假警察」。為此，有韓媒向韓國行政安全部警察廳（下稱：警察廳）求證，並對上述質疑進行查核。
由於此次選票短缺多集中在首爾，而首爾市松坡區更有 15 個投票所涉及投票用紙追加送付，成為此次選票短缺「重災區」。這讓不少不滿選票短缺的韓國人，紛紛前往同樣位於松坡區奧林匹克公園示威抗議，且持續數日。然而，由於抗議現場維持秩序的警察部分攜帶面罩或太陽眼鏡，以及部分男性警察頭髮較長或染髮，使得部分示威者質疑現場維持秩序警察是「假警察」，甚至有人懷疑這些人中混有「中國公安」。
針對相關質疑，《韓聯社》昨（9）日以事實查核（팩트체크）作為標題，查核相關說法是否屬實。對於相關質疑，警察廳表示，雖警察有制服及服裝規範，惟相關細節並未限制面罩或太陽眼鏡等配件。
有警察廳人士表示，雖根據《警察公務員服務規程》第5條之規定，的確要求「維持端正儀容與服裝」，惟相關規定並無更細緻限制，同時近年有部分年輕警員也會依其個人特質，展現出其個人風格，故實務解釋上仍有彈性之空間。此外，也有警察廳人士表示，員警在公民集會現場有時就要站一整天，而長時間日曬也會曬傷，因此會配戴面罩、太陽眼鏡，就像手臂戴袖套防曬一樣。
不過，仍有外界質疑，警察於執勤時，用面罩等物遮住臉部是否妥當？對此，警察廳表示，即時臉部被遮住，仍可藉警察制服上姓名牌確認身份。同時，在警察執勤過程中，都有大量攝影機在進行拍攝，故必要仍可確認特定警員之身份。
隨著「假警察」及「中國公安」等說法持續在韓國社群平台上擴散，警察廳也於本月8日發聲明，強調現場執勤之警員都是韓國警察，惟對於服裝妥適部分，警察廳表示，將根據現場情況，再行教育，並讓警察活動更符合大眾期待。
雖根據韓國《警察官職務執行法》之規定，警方在進行盤查時，必須出示身份證件，同時告知所屬單位及姓名。惟因選票短缺而生抗議活動並非此類型。有警察廳人士直言，警察在現場執勤時，並無義務回應現場民眾每一項質疑，尤其現場出現對警察嘲諷等具有挑釁意味舉動，警察為避免事態上升，只能保持克制。
此外，有抗議者質疑，有兩名警察制服上名牌，與部分韓國警察之姓氏較為不常見，故懷疑其為「中國公安」。警察廳表示，針對被點名員警，經過他們查核，全部都是首爾機動隊隊員，並強調外國人依法不得擔任韓國警察公務員。
至於有人聲稱網購警察制服冒充員警的說法，警察廳強調，非警察公務員不得穿著、使用或攜帶警察制服與裝備，違者可處6個月以下有期徒刑及相關罰金。此外，製造、販售或出租真實警用制服與裝備同樣違法。
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