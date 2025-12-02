韓國酷澎個資大量外流 李在明指示嚴格追究責任

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國酷澎（Coupang）日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，韓國總統李在明今天表示，受害規模十分龐大，必須盡快查明事故原因，嚴格追究責任，並強化罰款等制度。

韓聯社今天報導，韓國酷澎於11月20日向政府相關當局通報有4500個帳號個資遭外流，但在11月29日更新確認共有3370萬個帳號的個資遭外流，實際上幾乎等同於所有顧客個資外流。

韓國總統李在明今天就這起個資外流事件在國務會議上表示，「必須盡快查明事故原因，並嚴格追究責任」。李在明也提到，「因為Coupang，我國國民非常憂心」。

廣告 廣告

李在明提出批評，他指出，這次受害規模近3400萬件、極為龐大，並說：「令人震驚的是，事件發生後整整5個月，公司竟無法掌握外流本身的事實，怎麼會到這種程度？」

李在明指示，相關部會應參考海外案例，著手強化罰款並落實懲罰性損害賠償制度等對策。

李在明強調，輕忽人工智慧（AI）與數位時代核心資產、個人資訊的保護，是錯誤的事情，必須趁此機會徹底改變認知，「在迎接超連結的數位社會之際，民間與公部門必須盡快實行新型數位安全制度」。

另外，國會科學技術資訊放送通信委員會今天在針對韓國酷澎個資外流事件質詢中，科學技術情報通訊部第2次官柳濟明表示，進行全面分析結果，共有超過3000萬個帳號的個人資訊遭到外流，攻擊識別期間為6月24日至11月8日。

柳濟明指出，攻擊者在未登入的情況下，多次異常存取客戶資訊並進行外流。

針對目前外界懷疑是已離職的中國籍員工所為，柳濟明表示，「目前所提到的攻擊者身分資訊需由警方調查，一名尚待確認身分的人向Coupang發送電子郵件，主張有3000萬筆包括電子郵件、收貨地址等個人資料被外流。」（編譯：楊啟芳）1141202