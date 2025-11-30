韓國酷澎傳「3370萬筆個資遭外洩」 酷澎台灣急回應

韓國酷澎驚傳用戶個資外洩，影響高達3,370萬筆帳號。（翻攝自酷澎官網）

電商平台酷澎（Coupang）昨（29日）爆出資安問題，驚傳用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，外洩數量更高達3,370萬筆帳號。消息曝光後，也讓台灣用戶憂心，對此，酷澎台灣也緊急發出聲明。

根據《韓聯社》報導，酷澎先前僅向韓國政府通報約4,500個帳號受影響，但最新調查卻顯示，實際外洩個資多達3,370萬筆帳號。

對此，台灣酷澎也緊急發出聲明，表示根據目前的調查結果，沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩。並強調持續調查此事件，同時與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

廣告 廣告

聲明中提到，在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為3,370萬筆。遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

更多鏡週刊報導

新竹都城隍廟小吃店驚悚砍人案 17歲工讀生遭4男砍傷「臟器外露送醫」

香港大火／北京駐港國安公署痛批「以災亂港」 稱將依法嚴懲反中亂港分子

侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人