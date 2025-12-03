韓國酷澎大規模個資外洩 數發部：台灣端未受影響

（中央社記者趙敏雅台北3日電）韓國酷澎（Coupang）近期個資外流的帳號達3370萬個，數發部數產署平台經濟組長林青嶔今天表示，11月底已掌握相關情資，並在第一時間與酷澎聯繫，酷澎回應目前台灣端沒有發現相關個資外洩情形，後續會持續觀察。

韓國酷澎日前表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣於11月29日說明，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

林青嶔今天受訪表示，11月底就已掌握相關情資，由於先前已與酷澎建立聯繫管道，已在第一時間主動聯絡並向對方詢問。酷澎回應，目前個資外洩的情況主要發生在韓國端，台灣並沒有發現相關個資外洩情形。

林青嶔強調，儘管台灣端目前未受影響，數發部仍會持續觀察，也會與酷澎保持密切聯繫，進一步了解相關狀況，以確保民眾個資不致發生外洩情形。（編輯：潘羿菁）1141203