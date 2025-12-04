韓國酷澎大規模個資外洩 當局調查退會程序複雜

（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國酷澎（Coupang）近期因大規模個資外流事件，導致會員退出需求大增，但退出程序複雜，對使用者造成相當困難，韓國當局已緊急展開調查，若確實違規，將依法開罰。

韓國放送媒體通信委員會（放通委）今天宣布將就韓國酷澎退會程序複雜的實際狀況是否符合「限制使用者終止權」的禁止事項，並指出韓國酷澎現在將退會鍵放在使用者難以直觀找到的位置，且程序複雜。

以電腦使用者為例，若要消除會員資格，必須到「我的酷澎」裡面的「個人情報確認及修正」輸入密碼，才能找到畫面下端的退會鍵，接著必須再次輸入密碼，通過「確認酷澎使用清單」及「問卷調查」程序才能完成退出申請。

手機使用者則必須到APP主畫面下方的個人情報頁點選「設定」、「修正會員資訊」，輸入密碼後，才能跳轉到電腦版畫面再次輸入密碼，並進行前述退會程序。

放通委表示，由於酷澎近期個資大量外流事件，導致會員退出需求急增，但複雜程序對使用者造成相當困難，因此決定緊急展開調查。若調查結果顯示酷澎確實違規，當局將依法嚴正開罰。

根據數據公司IGAWorks Mobile index在12月1日公布資料，韓國酷澎的單日活躍用戶數達到1798萬8845人，這也是該公司統計以來的最高數值。

韓聯社報導，認為韓國用戶高度依賴酷澎配送日用品，加上難以找到類似的替代方案，短期內實際退出人數可能低於預期。

韓國酷澎日前確認近期個資外流的帳號達3370萬個，韓國總統李在明表示，受害規模十分龐大，必須查明事故原因，嚴格追究責任，並強化罰款等制度；韓聯社先前報導，導致個資外洩的可能是一名已經離職的中國籍員工，警方正進一步調查中。（編輯：唐佩君）1141204