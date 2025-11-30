韓國酷澎爆3370萬帳戶個資外洩！嫌犯疑為中國籍前員工 酷澎台灣發聲了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

韓國電商巨頭酷澎（Coupang）發生大規模資料外洩事件，規模遠超外界預期。事件被發現前疑似已持續數個月。酷澎在本月18日首次發現個資外洩，並在2天內通知當局，但原本宣稱只有4,500位消費者受影響，昨（29）日卻公布有多達3,370萬位使用者帳號資料外流。據《韓聯社》報導，涉案人疑似為一名酷澎已離職的中國籍員工。對此，酷澎台灣聲明強調，目前調查結果顯示，該事件並未波及台灣消費者。

韓國電商巨頭酷澎（Coupang）發生大規模資料外洩事件，規模遠超外界預期。（圖／取自台灣酷澎官網）

根據《韓聯社》報導，酷澎於週六（29日）證實高達3,370萬位使用者的個人資料，包含名字、電話、電子郵件和收件地址遭到外洩，至於信用卡號碼以及登入資料則未受外流。由於與原先通報的4,500筆資料差距過大，且發現過遲，消費者也表達不滿並擔心資料遭濫用。

韓國警方在上週二（25日）獲報後展開調查，消息人士透露，目前已確認一名中國籍嫌疑人，此人是酷澎前員工，目前已經離開韓國境內。

酷澎台灣則發布新聞稿表示，目前沒有證據指出台灣消費者的資料被外洩，不過會持續調查，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

