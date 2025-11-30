韓國酷澎爆3370萬筆個資外洩「幾乎波及全用戶」！ 酷澎台灣發聲

韓國網購電商酷澎Coupang爆出3370萬筆用戶個資外洩，引發消費者不滿，就怕損失規模持續擴大，政府和民間部門成立聯合調查小組分析原因，韓國警方也啟動調查；酷澎台灣則回應，目前沒有證據顯示台灣的消費者資料外洩，會持續調查追蹤此事，也將和頂尖資安公司專家合作。

根據綜合韓媒報導指出，酷澎證實3370萬筆用戶帳號資料被洩露，包括用戶名、電子信箱、電話號碼、地址和訂單資訊等，不過信用卡號、付款資訊等沒有，強調重要資訊仍有保護，然而此次數量龐大，幾乎波及所有用戶，已超越過去韓國SK電訊用戶外洩案2324萬名用戶，當時被罰史上最重1348億韓元（約台幣28.8億）罰款。

酷澎透露，推測駭客自6月24日起透過境外伺服器開始竊取個資，長達五個月時間，才在11月18日發現狀況，目前酷澎已在20日向個資保護委員會回報，委員會表示，若確認有違反《個人資訊保護法》行為，將予以嚴厲處罰。

此外，韓國科技資訊通信部門也決定公私部門聯合調查，分析事故原因，以防類似事件再次發生，首爾警方也在25日接獲通報，啟動調查個資外洩事件。

面對酷澎爆出大事件，酷澎台灣表示，根據目前調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩，後續他們也將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

責任編輯／張碧珊

