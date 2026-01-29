韓國酷澎臨時CEO明到案 牽動韓美敏感神經

▲韓國最大電商「酷澎」（Coupang）爆出3370萬筆會員個資外洩疑雲，引發韓國政府與社會高度重視，甚至連美國國務院也高度關注。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國最大電商「酷澎」（Coupang）爆出3370萬筆會員個資外洩疑雲，引發韓國政府與社會高度重視，甚至連美國國務院也高度關注，尤其在川普新發出關稅威脅後，酷澎案成為美韓經貿關係中的敏感議題。值此時刻，酷澎韓國臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）傳出明（30）日將到案向警方說明，此前他已兩度傳喚未到，警方第3度傳喚後羅傑斯終於配合。

根據《韓聯社》報導，羅傑斯在出席韓國國會聽證會的隔天，也就是本月1日，以出差為由出境，之後對警方兩次到案要求均未回應。警方曾申請限制出境，但檢方以其可能自願返國等理由駁回。最終，羅傑斯於21日返回韓國，並表明將配合警方第3次傳喚，於是確定將在明日到案接受訊問。

羅傑斯涉及的罪名包括妨害公務執行罪及妨害業務罪等等。此外，羅傑斯在韓國國會聽證會上聲稱，是依據韓國國家情報院指示會見個資外洩嫌疑人，但此說法遭到韓國國情院否認，所以羅傑斯也被舉報涉及偽證。

警方表示，將重點釐清酷澎「內部調查」過程中是否存在湮滅證據的情形，以及酷澎內調結果對外發布的具體經過。

由於酷澎案的調查已升高為韓美經貿議題，外界也關注羅傑斯在警局到案說明時，警方安排的「拍照動線」將釋出何種訊息。外界有看法認為川普發出的關稅威脅與酷澎案有關，但韓國警方強調，相關調查將完全依據韓國國內法律程序進行。

