韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了

韓國電商酷澎宣布，近期資安事件影響高達3,370萬帳號，幾乎所有客戶個資外流，但付款資訊與信用卡號碼仍受保護。（翻攝自酷澎官網）

電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。

3370萬帳號外流 遠超過原先通報

據《韓聯社》報導，酷澎先前僅向政府通報約4,500個帳號受影響，但最新調查結果顯示，實際外流數字高達3,370萬，增加幅度達7萬5,000倍。雖然酷澎未公開全體會員數，然而第3季資料顯示，活躍客戶（有購買紀錄者）約為2,470萬人，顯示此次事件幾乎波及所有用戶。

哪些個資遭外流？付款資訊是否安全？

酷澎表示，外流的資料包括姓名、電子郵件地址、收件地址與電話號碼，但強調付款資訊、信用卡號碼及登入資訊並未外流，仍受到保護。

資安漏洞來源？如何應對？

酷澎指出，初步調查顯示，自6月24日起有人透過海外伺服器未經授權存取客戶資料。目前公司已封鎖相關存取路徑，並加強內部監控。為了釐清事件，酷澎已聘請資安企業專家介入，並持續與司法機關及監管機構合作。

顧客該如何防範？

酷澎提醒用戶，近期可能出現冒充的電話、簡訊或其他聯絡方式，呼籲顧客務必提高警覺，避免成為詐騙目標。公司並對事件造成的不安表達歉意。

