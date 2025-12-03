韓國酷澎逾3千萬個資外洩 數發部11月底掌握情資：台灣未受影響

南韓酷澎用戶個資遭外洩，台灣用戶目前未受影響。（路透社）

南韓電商酷澎（Coupang）爆發逾3,370萬名用戶個資外洩事件，數位發展部今（3日）表示，11月底即掌握相關情資，經了解，對方回報外洩情況主要發生於南韓境內，台灣用戶目前未受影響，數發部強調，將會持續觀察。

南韓酷澎於11月底證實共有3,370萬個帳號個資外流，用戶的姓名、電子郵件地址、收件地址與電話號碼均遭外洩，台灣酷澎隨後則緊急發聲明，表示目前沒有證據顯示台灣消費者資料有外洩情況，並強調將持續調查，同時與頂尖獨立資安公司的專家合作。

數發部今日舉行召開「資安高風險APP」記者會時，有媒體問及台灣酷澎是否受到波及、數發部是否有所掌握，數位產業署組長林青嶔指出，已於11月底已接獲此事件相關情資，並立即與酷澎聯繫，對方回報，本次外洩範圍主要於南韓當地用戶，目前未發現台灣用戶資料外洩。

林青嶔強調，數發部仍會持續觀察，並與酷澎保持深入了解，以確保台灣民眾的個資不致外洩。





