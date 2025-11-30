韓國酷澎3千萬筆個資外洩！台灣官方急發聲 韓媒：疑前陸籍員工所為

韓國電商巨頭酷澎爆3,370萬筆客戶資料外洩。（圖／路透社）

韓國最大電商平台酷澎（Coupang）近日爆發大規模個資外洩事件，受影響的客戶帳號多達3,370萬個，幾乎等同其全體活躍用戶，消息曝光後引爆當地用戶不滿。對此，台灣酷澎發聲明表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。

韓國酷澎表示，經確認，約有3,370萬個顧客帳號被擅自泄露，遭未經授權存取的個資包括姓名、電子郵件、配送地址、配送電話、部分訂單資訊；不過公司強調，付款資訊、信用卡號與登入資料並未外洩，相關重要資訊仍受到安全保護。

根據韓國酷澎的初步調查顯示，駭客疑似自今年6月24日起，透過海外伺服器持續存取客戶資訊，代表外洩行為可能已長達近5個月。而酷澎直到本月18日才發覺異常，並於20日及29日向韓國個人資料保護委員會通報。

對此，台灣酷澎發聲明表示，沒有證據顯示台灣的消費者資料外洩，台灣酷澎將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

另外，韓媒《韓聯社》報導今日揭露，韓國酷澎的顧客個資，疑似是由曾在酷澎工作的中國籍員工所泄露。首爾警察廳網路搜查隊於25日接到酷澎對此次事件的報案後，已著手調查個資外洩事件。但由於該職員是外國國籍，而且從韓國酷澎辭職後已經離開韓國，因此有人擔心調查會不會遇到困難。

