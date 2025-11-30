韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
韓國電商酷澎Coupang爆發3370萬個用戶個資外流案，據韓聯社30日報導，資料外洩非遭駭客攻擊，疑為公司內部的中國籍員工所為，目前人已離職並離境。
報導指出，首爾警察廳25日接獲酷澎提告，針對個資外洩案展開調查，告訴狀中並未寫明被告身分，據悉有關人員早已離職並離境。
而酷澎此前曾表示，用戶個資外流並非遭駭客攻擊等外部因素，20日的聲明稱，發現有關人員擅自調閱公司內部用戶個資，系統和內網沒有遭外部入侵的情形。
酷澎最早一開始說明僅有約4500個用戶個資外流，現外洩數量已達3370萬個，幾乎等於該電商平台的所有用戶，洩漏的資訊包括用戶姓名、電子信箱、電話、地址與購物資訊。
