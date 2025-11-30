韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明

南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。

酷澎台灣昨（29）日發布新聞稿指出，南韓酷澎近日發生嚴重資安外洩事件，約3370萬筆客戶帳號資料不保，內容包括姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不過支付資訊、信用卡號碼、登入密碼等有受到安全保護，不在外洩資料中。

酷澎台灣強調，目前調查結果顯示，此次事件未波及台灣消費者，將持續進行調查，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

綜合韓媒報導，韓國酷澎日前爆發資安事件，起初僅通報4500個帳號出事，沒想到業者昨（29）日突然宣布資安事件擴大，共3370萬個帳號資料不保，並指出相關入侵行為自6月底開始透過海外伺服器進行，將持續釐清攻擊來源與受影響範圍。

報導內容也提到，韓國酷澎今年第三季活躍用戶約2470萬人，而此次外洩規模高達3370萬筆個資，是近年最大規模電商個資外洩案，專家猜測這恐怕代表全平台用戶資料都遭外洩，讓韓國網友怒轟「這麼大的公司，資安竟然做得這麼爛嗎」、「電話、地址都外流，如果遇到詐騙、人身受到傷害，酷澎怎麼負責」、「6月就被入侵，竟然拖了半年才公布」。

