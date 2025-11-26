韓國金唱片獎明年1月登台 宋仲基主持、首波「華麗大咖陣容」曝光

金唱片獎明年1月將至台北大巨蛋舉辦頒獎典禮，不只找來人氣男神宋仲基擔任主持人，表演卡司也超華麗。friDay影音提供



南韓重量級音樂盛事「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）將在明年1月10日於台北大巨蛋登場，也是這項盛會首度來台舉辦。繼昨日（11/25）公布入圍名單後，官方今日（11/26）宣布首波演出陣容，包含超人氣男團 ENHYPEN、NCT WISH、ZEROBASEONE，人氣女團 IVE、LE SSERAFIM、izna，還有新生代團體 CORTIS、ALLDAY PROJECT、歌手 ZO ZAZZZ，陣容相當華麗。

金唱片公布首波表演卡司，包含BTS師弟團、新生代團體 CORTIS。翻攝自IG @golden_disc

金唱片獎項是依照實體專輯銷售量、數位音源數據評選，在韓國向來具有高度公信力，也被視為歌手年度成績的指標之一。韓國主辦單位表示，第40屆典禮將網羅「歷屆最強陣容」，打造專屬於金唱片的豪華舞台，除了找來文佳瑛、成始璄擔任主持人，三大男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮也將登台頒獎，加上超豪華卡司，話題直接拉滿。

「GOLDEN WAVE」去年在高雄吸引近4萬人朝聖後，明年1月再度有韓國大型頒獎典禮落腳台灣，象徵台韓音樂交流邁向新里程碑，也讓粉絲興奮高喊「追星大戰正式開打」。首波卡司揭曉後，明日（11/27）金唱片獎官方將公布完整演出陣容，讓粉絲相當期待。本屆頒獎典禮將於明年1月10日舉行，並於12月6日開始售票。

