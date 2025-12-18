韓國金谷洞郊區別墅．與自然為鄰 沉浸在純白天地中的愜意心情

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜IROJE architects & planners】

Geumgok-dong（金谷洞），這個地名在韓文中帶有「鐵谷」的含意，但是綜觀歷史，這一區似乎並沒有冶鐵的紀錄流傳下來，但可能因曾被稱為「山谷之間」而得名，本案所在的基地坐落於一個寧靜之地，緊鄰低矮山丘，遠離都市喧囂，舉頭望去四周盡是鬱鬱蔥蔥的樹林。

白色情迷 感受內外皆美的簡約魅力

一位多年來都居住在城市公寓的屋主，內心深處的期待就是能夠在郊區的獨立房屋中生活，而COVID-19的大流行則為他提供了實現此一夢想的契機，讓他終於鼓足勇氣展開行動。這間別墅的土地面積約200餘坪，附近還有其他房屋，背景則是一眼看不盡的濃郁綠意。

設計師了解屋主對於公寓生活的不滿以及對戶外環境的嚮往，所以將這片土地的中心規劃成一個大型庭院，庭院不僅連接著整座建物，也與建築本體相融合，借此讓整個戶外區域都被視為建築的一部分，透過這樣的設計令本案與一般制式化規格的大樓完全不同，極大化了有限的樓層空間，同時在別墅內的各個地方都能輕鬆欣賞到室外優美的景觀。

建物外觀帶有極簡主義風格，純白色的牆面讓其在山林之中更顯突出。來到室內，會發現客廳、起居室、臥室、餐廳與廚房都經過精心設計，採用了大量木質元素，如地板與門框等處，整體空間由此倍覺溫馨自然，且鄰近庭院的地方都安裝大片落地玻璃門窗，使得室內充滿自然光，除了清透明亮之外，還進一步節省白天的照明電費，視線穿透清澈的玻璃時能清楚看見戶外美景，也在無形中使得室內外有著更耐人尋味的連結。

攜光而行 溫潤空間形塑愜意慢活心情

公領域部分，開放式廚房與開放式餐廳的組合，藉由大型中島與灰色檯面，搭配簡潔的櫥櫃，大幅提升實用機能，而通往各房間的入口則採用木製拉門與白色紙窗，既節省空間，也能透光，還保障了隱私，加上實木餐桌椅與精心挑選的燈具，整體給人一種極為溫馨舒適的生活氛圍。

此外，設計師在一樓特意規劃了一個角落，直面精緻的半戶外庭院，巨大的玻璃門將或高或矮的樹木植物姿態導引入內，霎時形塑滿室禪意，內心感到一陣平靜悠然，不管春夏秋冬，都成為住家一幅無與倫比的美麗畫面，叫人經過時只想放下一切繁雜思緒駐足觀看，空間魅力由此可見一斑。

在這個人與自然和諧共處的空間裡，每一處細節都彰顯出對居住品質的考量與對環境美感的追求，本案堪稱是一個融合了自然、設計與人文情感的寧靜棲息地。這裡不僅是家，更是靈魂的避風港，是都市喧囂中的一處淨土，讓人在繁忙與壓力之外，依然能找到生活的平衡與和諧，從此能夠愜意呼吸，感受四季更迭，於每一個簡單而平凡的日子裡，盡情體會不平凡的幸福與美好。

