韓國鐵了心救少子化！他憂台灣無明顯跟進 網：問題沒有那麼簡單

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[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國近年持續推出少子化對策，讓台灣網友再次討論房價與生育率的關係。近日一名網友發文表示，韓國總統看起來「鐵了心要救少子化」，甚至把房價政策與少子化綁在一起。相較之下，台灣卻遲遲沒有明顯跟進，讓他不禁質疑台灣是否過度關注眼前產業優勢，卻忽略對未來人口與人才的長期投資。

一名網友發文表示，韓國總統看起來「鐵了心要救少子化」，甚至把房價政策與少子化綁在一起，台灣卻遲遲沒有明顯跟進，讓他心生擔憂。（示意圖／unsplash）

原PO在PTT發文指出，台灣目前雖然半導體產業強，但若只看當下、忽視長期人口趨勢，10年後未必還能維持既有優勢。他認為，以未來國力為優先考量，人口下滑就是國家正在走下坡的訊號，也質疑台灣是否已投入其他對策，只是年年編列大量預算，實際成效卻始終不夠明顯。對於韓國將房價與少子化政策連動的做法，他也進一步追問，能否真的發揮效果，至少做到「比去年好、整體世界排名往前、與前一名縮小差距」。

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文章曝光後，部分網友指出，台灣確實沒有拿出更強而有力、民眾更有感的少子化對策，「台灣沒有要救少子化跟降低房價啊」、「台灣不是不敢，是沒能力（做不來）+懶得做（撈錢比較重要）+政治=考量（做事會掉票）」。也有人指出，應該從補助制度、稅制改革及婚育支持等方面下手。

不過，也有不少網友持相反看法，直言少子化問題無法簡化成房價問題，「台灣的少子化跟房價無關」、「少子化跟房價無關，整天吹喇叭」、「房價跌了，我看也沒多生（茶）」、「少子化也要考慮人口密度和高教程度」。也有人提及，少子化牽涉婚戀選擇、生活方式、養育時間成本等多項因素，並非單靠打房或壓低房價就能逆轉。

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