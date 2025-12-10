韓國鐵路公社勞資談判破裂 工會12/11起無限期罷工

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國鐵路公社勞資雙方今天就績效獎金正常化等問題進行談判，但談判約30多分鐘就宣告破裂，鐵路工會將自11日上午9時起開始無限期罷工。

韓國鐵路公社與鐵路工會今天下午3時舉行談判，但最終工會要求的「績效獎金正常化」案未能提交給公共機關營運委員會，談判宣告破裂。

工會表示，企劃財政部主張提交此案的程序所需時間不足，但工會主張，若政府沒有承諾在年底前解決此問題的誠意，鐵路工會將從11日上午9時開始進行總罷工。這次參與罷工人員預計將達1萬多名，在工會2萬2000多名會員中占近半數。

鐵路工會在今年的薪資談判中提出績效獎金正常化、高鐵整合、完善安全措施等要求，隨著日前韓國高鐵KTX與韓國水西高速鐵道公司（SR）宣布將整合，最大的爭點就剩下「績效獎金正常化」這點。

據首爾新聞報導，韓國鐵路公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，因此勞資糾紛不斷，勞方訴求希望資方能足額、定期發放績效獎金。

工會去年12月發起罷工時，現任總統李在明當時還擔任共同民主黨主席，曾承諾解決此問題，罷工在共同民主黨介入調解下解除，但今年仍舊因同樣的問題爆發罷工。工會相關人士指出，他們過去15年間都因為績效獎金的差別待遇受苦，「這並不是要求優待，只是希望跟其他公營企業享有公平待遇」。

這將是韓國自2023年以來連續第3年的鐵路罷工，同時，首爾地鐵工會也將在11、12日進行罷工，要求提高薪資及增加人力，預計將對韓國年底的交通帶來一定影響。

韓國國土交通部今天起已為此成立聯合緊急運輸對策本部，將24小時全天候營運至罷工結束。罷工開始後，當局規劃集中投入替代人力，盡可能維持列車正常營運，並以客運、國內線航班等替代方案，解決列車班次減少的問題。（編輯：唐佩君）1141210