韓國鐵路新安山線工地事故 鋼筋倒塌7工人被埋

（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國首爾地鐵5號線汝矣島站2號出口前正在建設中的新安山線地下車道工事現場發生鋼筋倒塌事故，7人被埋，其中1人被發現時已心臟停跳，急救後送醫。

韓國警方表示，今天下午1時22分左右收到通報，稱前述工地現場發生鋼筋倒塌事故，事故發生在地下80公尺處，現場7名工人被埋。

其中1人被救出時心臟已停跳，在現場被施以急救後送醫，警消單位目前仍在進行救援作業。（編輯：田瑞華）1141218