韓國鐵道公社非正職員工罷工 提直接雇用訴求

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國全國鐵道工會2支部今天在首爾龍山進行「KORAIL子公司非正職總罷工決議大會」，提出KORAIL直接雇用從事常態業務勞工等訴求，第一階段罷工維持24小時，直到明天上午6時。

根據韓聯社報導，全國鐵道工會底下的KORAIL Networks支部與鐵道客服中心支部要求母公司韓國鐵道公社（KORAIL）提高實質薪資並直接雇用，於今天發起一日罷工，從今天上午6時持續至明天上午6時，為期24小時。

兩個工會也在今天中午12時50分左右，在總統辦公室附近、首爾龍山區三角地站1號出口舉行「KORAIL子公司非正職總罷工決議大會」，集會約有200人參加。

工會要求企劃財政部廢除「人事總成本指引」，並全額支付委託費，同時要求韓國鐵道公社直接雇用從事常態業務的勞工，且在委託合約中反映「四班二輪制」等內容。

報導指出，KORAIL Networks是韓國鐵道公社的外包型子公司，同時也是隸屬國土交通部的其他公共機關，工會成員包括韓國鐵道公社客服中心的電話諮詢人員、售票站務員等無期限約聘職與定期契約勞工。

KORAIL Networks支部已從20日開始幹部罷工，鐵道客服中心支部則由全體組員輪流進行局部罷工。他們表示，此次罷工屬於「第一階段警告性罷工」，若資方不接受要求，預計下個月將展開第二階段警告罷工，並計畫進一步進行無限期全面罷工。（編譯：楊啟芳）1141129