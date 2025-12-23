韓國鐵道工會罷工暫緩 列車正常行駛

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）原本預計於今天起開始無限期罷工的韓國鐵道工會最終決定暫緩罷工，待下午當局會議結果再行決定，所有列車因此得以正常行駛。

韓國全國鐵道工會發布書面訊息指出，凌晨與政府方暫時達成共識，因此決定暫緩罷工，並視預定於今天下午2時舉行的公共機關營運委員會會議結果，決定之後的行動。

績效獎金正常化是韓國鐵道公社勞資雙方談判的關鍵問題。韓國鐵道公社是32個公營企業中唯一僅以基本工資的80%作為績效獎金計算基準的公司，勞方訴求能與其他公營企業一樣以100%計算。

工會表示，政府方提出了明年調整為90%、2027年起調整為100%的方案，將與公共機關營運委員會就此商議。（編輯：張芷瑄）1141223