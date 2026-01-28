韓國關稅→25%全因國會遲不批，台灣若複製貼上…賴清德籲藍白勿焦土政策、商總：擋著不處理不應該

台美對等關稅談判爭取到15%且不疊加、232條款最惠國待遇等條件，但仍待立法院批准。 同時，美國總統川普因不滿韓國立法機構遲未批准與美國的貿易協議，突宣布韓國多項商品關稅從15%提高到25%。 對此，總統賴清德周二（1/27）在節目專訪上呼籲在野黨能給予支持，直言政黨競爭難免，但不要「焦土政策」。商總理事長許舒博也喊話「15%關稅沒人反對」，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。 與此同時，台灣民眾黨立法院黨團以引發太陽花學運的服貿協議譬喻，痛批民進黨「挾洋自重」、「雙標」，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。

籲國會支持關稅談判成果 賴清德：藍白勿採「焦土政策」

台美關稅談判取得重大突破，台灣談判團隊爭取到對等關稅15%且不疊加的優惠條件。根據《民視新聞》報導，賴總統周二前往訪視台中神岡伯鑫工具展開產業傾聽之旅，並接受《台灣最前線》專訪。

根據媒體報導，賴總統於專訪中談到，台灣在談判過程中投入大量心力，做足準備並與產業界共同提出方案，最終獲得此一成果。他呼籲國會支持，避免變數，否則美國恐將15%關稅提高至25%甚至更高。

賴總統指出，談判完成後台股立即突破3萬2000點，股市與企業反正面。他直言國際上韓國十分焦急，顯示看好台灣談判結果；反觀，中國則氣得跳腳，種種跡象都證明台美談判「是成功的」，為台灣經濟帶來實質助益，也獲得國內外市場肯定。

賴清德向藍白喊話，希望在野黨從各角度給予支持。他強調政黨競爭難免，但不應採取「焦土政策」，人民與產業才是最重要的，若讓政黨利益凌駕國家利益，推翻談判成果，經濟衝擊勢必將非常嚴重。

指韓國會顯示更應堅守實質審議 民眾黨團：這是對人民負責表現

民眾黨團發布新聞稿指出，韓國的例子恰恰說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。韓國國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團諷刺，反之，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，「後面還有甚麼？是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的『重分配』？」

民眾黨團痛批，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴總統卻在此時引韓國為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

以「太陽花學運」服貿協議譬喻 民眾黨團轟綠「挾洋自重」

民眾黨團直言，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督。

民眾黨團質疑，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種「挾洋以自重」的行為與「雙標」，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

許舒博喊「15%關稅沒人反對」 黃暐瀚憂台重蹈韓覆轍

商總理事長許舒博周二接受資深媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》訪談。黃暐瀚於臉書表示，韓國的例子讓台灣警覺到，如果台灣的國會與韓國一樣，不通過台美關稅或延遲通過，「那麼下一個被川普祭出關稅鐵拳的，會不會是台灣？」

黃暐瀚也引述指出，許舒博的結論很簡單：第一，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過；第二，就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，擋在外面不處理，不應該。

第三，特別軍購人民比較無感，關稅攸關百工百業，在野黨如果擋，民意會大反撲；第四，台積電自願赴美投資是市場需求，所謂40%產量移美也不可能短期內發生，只要台灣仍擁有高端技術，不用擔心台積電變美積電。

第五，賴總統才是化解朝野對立的鑰匙，身段要放軟，聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。

不願見同樣狀況發生 美國商會：盼台灣勿錯失合作良機

台灣美國商會（AmCham）理事長陳幼臻（Anita Chen）周二出席該會活動，並受訪表示「當然不希望看到這種情況」，她該會在關稅公布時即發布聲明，認為此舉對企業運作可預測性及透明化是建設性的一步，可降低不確定性。

陳幼臻說，雖然關稅只是貿易環境一環，但與日韓關稅協定相比有助提升台灣競爭力。她期待台美合作超越半導體產業強化雙邊關係，並希望解決籌備多時的雙重課稅議題，帶動更多投資。

陳幼臻也強調，台美關稅協定是正確方向，為長期科技合作提供框架，希望過程更順利。她表示，美國商會不願見到台灣因立法院遲遲不通過協定，而遭課徵高關稅，「那將錯失建立美台科技合作的良機」，呼籲立院盡速通過以把握機會。

相關新聞： 川普發火了！對南韓關稅「15%→25%」，不爽國會卡協議，汽車、藥品、木材...青瓦台緊急回應





