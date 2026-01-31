韓國關稅25%還有變？陳鳳馨揭川普TACO原因：年底前「這大事」輸不得

美國總統川普（Donald Trump）27日於Truth Social發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，將從15%提高至25%；但川普後續被問及是否真的調升南韓關稅時改口稱，會與首爾共同找出解決辦法。對此，資深媒體人陳鳳馨於網路節目《風向龍鳳配》表示，川普在韓國關稅議題上TACO（意指川普總是臨陣退縮），是因為期中選舉的考量。​

陳鳳馨指出，實際上的美韓貿易協議文本是在去年底才送至韓國國會，因此韓國國會根本沒有足夠的時間好好審議，怎麼會說有延宕的問題？更何況真的完成立法程序的國家其實寥寥無幾，為什麼川普特別針對韓國呢？她引述《華爾街日報》內容指出，關稅可能跟韓國最大的電商「酷澎」近期官司有關。

陳鳳馨指出，而酷澎主要股東為美國投資者，該公司近期傳出內部員工外洩近3000萬筆客戶資料，韓國的檢察體系正在進行全面調查。韓美因為此案，關係極為緊張，過去一周，該公司股東聯名寫信至白宮請願，指控李在明因為親中反美才動用司法調查酷澎，指控此案背後是李在明政治動機，並不是酷澎犯了任何錯誤。

陳鳳馨續指，至白宮請願的投資者，同川普團隊的關係非常好，為了干預司法而採取關稅大刀，對川普來說其實並不意外。去年美國對巴西課徵高關稅，但巴西對美的貿易實為逆差。因此，對巴西課徵關稅的原因並非貿易，而是巴西前總統的貪腐案件，當時該案已進入審判程序，川普指控巴西政府對前總統進行政治迫害，因而課徵高關稅。

陳鳳馨認為，韓國最終在酷澎案會「高高舉起，輕輕放下」，對該公司之懲處，採取輕放的可能性非常高。因為韓國「得罪不起美國」。但另一方面，韓國也並未於該案期間立即展現退讓態度，陳鳳馨認為，韓國的退讓會在檯面下進行。陳鳳馨更認為，川普TACO在今年會持續上演。因為11月美國將進行期中選舉。目前民調顯示，共和黨失去眾議院多數的機率極高。因此，保住參議院對川普極為重要。

陳鳳馨表示，川普曾提過，參眾議院若都失去多數，便會面臨彈劾；保住參議院也可以使川普在人事任命案等議題上保留自主空間，因此參議院務必過半。期中選舉不能輸，將是川普年底前最重要的政治思考。

陳鳳馨指出，當前美國最重要話題為「生活可負擔性」，川普很清楚，此為美國選舉當中的顯學。而物價將會影響美國民眾生活負擔能力，因此川普最重要的工作便是降低物價，並阻止物價上漲。任何會影響物價或是影響債卷市場價格以及殖利率的事情，川普都會立刻收回。這便是對韓國關稅威脅立刻TACO原因。



