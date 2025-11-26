韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源

記者鍾釗榛／綜合報導

Hyundai Ioniq 5 N電動車。（圖／翻攝Hyundai網站）

韓國現代這幾年火力全開，連向來自信滿滿的保時捷都忍不住大讚。Ioniq 5 N 這輛被車迷封為「韓國最強電動神獸」的性能EV，讓保時捷718與911系列主管Frank Moser體驗後，直接用「大開眼界」來形容，還說現代工程師「真的做得非常棒」。尤其是能模擬引擎聲浪的N Active Sound+與模擬換檔的N e-shift，讓他印象深刻。

下一代 718 EV靈感來源竟然是它

Frank Moser也在訪談中鬆口，未來的純電718會借鏡Ioniq 5 N的幾項功能，不過會讓駕駛自行選擇是否開啟。如果啟用，車主將能聽到模擬的水平對臥六缸聲浪、感受虛擬換檔衝擊，等於把保時捷DNA轉化成電動車版本。不過他也強調，這些都是「可開可關」，不會強迫大家接受。

純電718會借鏡Ioniq 5 N的幾項功能。（圖／翻攝Hyundai網站）

連GT車系老大神都被電到服了

最有趣的是，保時捷GT車輛負責人Andreas Preuninger原本聽到要試Ioniq 5 N時還擺手說：「不要煩我，我對電動玩意沒興趣。」結果硬被拖上Ioniq 5 N後，只在N Grin Boost模式一啟動就喊了聲「哇！」。這個紅色按鈕能讓雙馬達輸出在10秒內衝到641匹馬力、770牛頓米扭力，但電量要至少30%，而且按完10秒後還得冷卻 10 秒才能再來一次。

下一代718燃油動力還活著

至於保時捷的718 EV，目前仍在計畫中，但燃油版Boxster／Cayman會繼續存活，只是最快也要等到2027年初。新世代會保留六缸引擎，甚至可能搭上911 GTS衍生的T-Hybrid系統，意味著重量比現行車還重，但依舊是「想要最輕就買燃油版本」的概念。而至於純電版，官方僅說會是「以電動車來說很輕」，推估會比概念車 Mission R（約 1,500 公斤、配 82 kWh 電池）再重一些。

保時捷Mission R電動概念車。（圖／翻攝PORSCHE網站）

