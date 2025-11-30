韓國電商巨頭 酷澎3370萬客戶個資外流

韓國電商巨頭酷澎（Coupang）發生用戶資訊大量外洩事件，迄今已知有3370萬筆客戶的姓名、電話號碼和地址等資訊遭到洩漏。不只如此，許多用戶為了方便酷澎送貨員送貨，會在購物時填寫玄關密碼和地址，因此擔心這些資訊也可能被洩露。

酷澎是韓國排名第一的電商平台，2022年進入台灣後，以低價策略，以及能直送韓國、美國、日本、香港等商品到台灣的火箭跨境服務為號召，業務在本地快速成長，今年在台灣的營收預估至少400億元。

酷澎在韓國傳出個資外洩後，酷澎台灣11月29日於官網發布聲明，表示「根據目前調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。」

韓聯社、《朝鮮日報》、《中央日報》報導，首爾警察廳網路犯罪偵察隊25日收到酷澎提交的訴訟書，已著手調查。據悉，該案件是公司內部大陸籍員工所為，而非外部駭客。韓國警方正全力追查，但該員工已辭職，並離開韓國，調查可能難以進行。 酷澎最初於11月18日宣布時僅表示有4500個帳戶資訊遭洩露，但實際卻遠糟於此。調查顯示，約有3370萬筆用戶資訊外洩，相當於韓國每4名成年人中就有3人的資訊流出。遭到洩漏的資訊包括用戶姓名、電子郵件、電話號碼、地址和部分購物內容，但信用卡號或銀行帳戶等付款資訊並未包含在洩漏範圍內。另外有報導指出，竊取個資事件早在6月24日就已經開始。

報導指出，酷澎個資外洩事件曝光當天，許多焦慮民眾已停止使用該購物平台。有民眾表示，雖然公司表示沒有洩漏敏感資訊，但在這種情況下，很難有信心再使用，況且個人地址和密碼可能被用於犯罪行為，如果加上酷澎會員向非會員顧客發送禮物時填寫的資訊，恐怕洩露的名單會大大增加。

此次事件洩漏的個資量，與酷澎全體實際用戶數量相當，消費者的不滿情緒不斷升高，網路上甚至有發起集體訴訟的社群，誓言要透過訴訟讓酷澎聽見消費者的聲音。酷澎代表理事朴大俊（音譯）當天下午在中央政府首爾辦公大樓會見媒體，表示因此次事件深感自責和內疚，向受害用戶以及國民表示真誠歉意，承諾公司將為盡快查明事因而全力以赴。