韓國電商酷澎3370萬筆個資外洩 疑似離職中國籍工程師搞鬼 南韓籍員工不滿

酷澎個資外洩事件中，近3,370萬名客戶資料外流。

南韓知名電商酷澎（Coupang）爆出個資外洩事件，近3370萬名客戶資料外流。值得注意的是，嫌疑人被指為中國籍前員工之外，傳管理職級（L7級）的開發人員中，印度、中國籍佔一半，種種跡象也表明，酷澎標榜的「混合組織」模式在管理方面存在漏洞。

疑似離職中國籍員工搞鬼？酷澎3370萬筆客戶資料被偷光

據朝鮮日報報導，此次資訊外洩事件，傳是酷澎中國籍開發人員離職後，於中國境內竊取酷澎客戶個資所致。

廣告 廣告

經查，該員工為開發認證系統的工程師，利用在職期間所獲得的權杖(Token)，在147天內抓取3370萬名客戶的數據，而外洩資訊包含客戶姓名、電子郵件、電話號碼、地址、部分訂單、住戶大廳密碼等資訊。

雖然酷澎個資外洩事件主要集中在南韓，尚未有台灣消費者受害的訊息，但酷澎內部雇用許多不同國籍的員工，此事件更因此暴露出酷澎在權限管理、跨國團隊治理、安全控管上的漏洞。

印度、中國籍員工佔一半，台灣籍員工傳數量也在少數

據韓媒文化日報報導，以2024年為基準，酷澎南韓辦公室的職員約1萬人，其中約10%非南韓籍，且在酷澎擔任管理職級的開發人員中，印度、中國籍佔一半，台灣籍員工傳數量也在少數。

另外韓媒亞洲經濟也指出，酷澎離職員工在離開公司後數個月，仍能透過酷澎內部通訊軟體Slack帳號，確認會議內容與業務對話等。一位酷澎前員工指出，酷澎內部在安全管理上確實存在漏洞，部分約聘員工的Slack帳號在離職後，仍活躍相當長一段時間，仍可以存取業務聊天室、確認對話內容。

南韓員工不滿升溫，酷澎外籍IT比例與管理方式惹議

對於此次個資外洩事件，傳酷澎內部的反應「並不意外」。分析指出，過往外界指責酷澎組織融合不足、團隊協作不佳，以及外籍員工管理不力等問題，始終未獲有效改善，最終使酷澎的內部安全體系出現結構性、組織性漏洞。

另外吸睛的是，據傳酷澎的南韓員工相當不滿此次資訊外洩事件。在南韓職場匿名社群「Blind」上，一位自稱酷澎開發者的使用者貼文稱，目前酷澎IT人力中有過半是中國人，並形成利益集團，且酷澎以最高級的居住設施、子女國際學校學費等福利，優待外籍職員。

現階段韓媒各界消息滿天飛，近期更傳出有中國電子商務網站上，正在販售南韓酷澎帳號資訊疑慮。對此，酷澎代表朴大俊僅表示「與本次事件無關」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 王世堅重申不選台北市長

接軌新制前夕 外價金安全水位需逾1兆元引關注 彭金隆：以匯率極端情境估算

50歲以上必看》把握「帶狀疱疹」72小時急性期內就醫...中醫助降低後遺神經痛

