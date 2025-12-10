韓國電子入境卡不改 賴清德：盼尊重台灣人民意志

賴清德表示，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能促進區域的繁榮發展。（圖／截自中天電視直播）

南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，外交部也全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案。對此，賴清德總統今（10）日在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國也能尊重台灣人民的意志。

外交部提出重新檢視台韓關係，並提到貿易逆差的情形。對此，賴清德指出，台韓民間交流與經貿往來密切，希望台韓能維持這種友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國福祉。

賴清德說，在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能促進區域的繁榮發展。

