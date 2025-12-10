韓國電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：希望尊重台灣人民意志

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前受訪。廖瑞祥攝



韓國電子入境卡系統中將我國錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」中國台灣，對於是否有反制措施，總統賴清德今（12/10）受訪表示，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，也希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域繁榮發展。

韓國自今年2月24日起推出電子入境卡（E-Arrival Card），旅客在入境72小時前提交申報表，就能快速通關，吸引許多台灣旅客使用，但一直將資料中的國家選項將台灣列為「中國（台灣）」。外交部昨表示將全面重新檢視與南韓政府的關係，也呼籲南韓政府儘快與我方共同為促進台韓關係努力，並改正不當稱我等舉措。

賴清德上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，會前受訪時媒體詢問南韓電子入境卡顯示「中國台灣」，會有反制的措施嗎？賴清德已離開受訪區準備入場，又回頭答覆媒體，「台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」。

他說，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

