韓國電子入境卡將台灣列為中國 外交部交涉籲儘速更正

（中央社記者楊堯茹台北3日電）外交部近期接獲民眾反映指韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向韓國政府嚴正關切並交涉，迄仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。

台灣與韓國往來日益密切，但外交部下午發布新聞稿指出，近期外交部陸續接獲民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」，不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便，對韓國政府不友善的列示感到不滿及失望。

廣告 廣告

針對韓國電子入境卡對台灣列示錯誤，外交部及駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但韓國政府迄今仍未正面回應，外交部甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部說，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示台灣的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通，為台灣人權益盡最大努力。（編輯：林淑媛）1141203