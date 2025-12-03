韓國電子入境卡將台灣列「CHINA（TAIWAN）」 外交部交涉未果：傷害台灣民眾情感

韓國電子入境系統部分欄位將我標示為「CHINA(TAIWAN) 」。圖為仁川機場。翻攝仁川機場臉書



外交部近期陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡系統中將我國錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」，外交部今（12/3）表示，我方已多次要求更正，但韓國政府至今沒有正面回應，對此甚表遺憾。

韓國自今年2月24日起推出電子入境卡（E-Arrival Card），旅客在入境72小時前提交申報表，就能快速通關，吸引許多台灣旅客使用。

韓國電子入境申請表單上，在「出發地」欄位將我標示為「CHINA（TAIWAN）」。翻攝畫面

韓國電子入境申請表單上，在「下一目的地」欄位將我標示為「CHINA（TAIWAN）」。翻攝畫面

不過，外交部近期接獲反映，指出韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」。記者進入系統也發現確實如此，只有在國籍/地區欄位上，顯示為「TAIWAN）」。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

韓國電子入境申請表單中，在申請人國籍/地區部分顯示為「TAIWAN」。翻攝畫面

外交部強調，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼。但韓方電子入境卡現行標示我國的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，造成混淆與不便，更傷害台灣民眾情感，對韓國政府不友善列示感到不滿及失望。

外交部表示，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示。在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

