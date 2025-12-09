韓國電子入境卡怎麼填？網傳李在明喊「不然別來」 台灣、中國選項差異一覽

韓國政府今年啟用線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），但系統部分欄位卻將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，雖與中國的「CHINA P.R」不同，但外交部仍呼籲韓國應迅予更正；外交部更表示，將對包含貿易巨額逆差等對韓關係，進行全面檢視。近日，網路上也傳出韓國總統李在明表示，「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來。」等相關訊息，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

調查報告顯示，原始謠傳訊息為，南韓於12月5日更新官方電子入境卡申報系統，當中的出發地與下一目的地欄位中，台灣被明確標註為「中國（台灣）」歸入中國分類下，和香港、澳門並列，台灣居民需勾選此規範選項才能完成申報，「不承認屬於中國就無法申報」，此外，​南韓方面也引用1992年《中韓建交聯合公報》，強調此舉是履行先前承認台灣是中國一部分的立場承諾。​MyGoPen以關鍵字搜尋，所謂李在明「承認中國台灣」一說，僅在社群平台及內容農場網站上以標題形式流傳，未有國際通訊社、韓媒或具公信力媒體有所報導。

網路傳出韓國總統李在明要求「承認中國台灣」才能入境韓國。（資料照，美聯社）

新制2月上路 出入境、基本訊息「台灣選項」有別

調查報告補充，經查，李在明除2024年3月曾在發言中談及中國、台灣、「中台關係與我們無關」等，並未在兩岸議題上發表過重大發言。 至於網傳內容宣稱韓國電子入境卡在近日更新，但據我外交部領事事務局資訊，韓國早在今年2月24日起就實施電子入境申報制度，旅客可於3天前事先線上填寫；另許多旅遊部落格均有如何填寫電子入境卡的教學文，當中附圖的「出入境信息」，即能看到「CHINA（TAIWAN）」的選項，顯示並非近期才作出更動。調查報告指出，實際在韓國電子入境申報官網操作，​必填的基本訊息選項「國家／地區」，台灣只有「TAIWAN」的選項。

另外，中國則有「CHINA P. R.」，以及「CHINA P. R. （HONG KONG）」、「CHINA P. R. （MACAO）」3個不同選項。出入境訊息部分，非必填的前一出發地及下一目的地，「國家／地區」則是顯示「CHINA （TAIWAN）」，中國則維持上述3個選項。由此可知韓國電子入境卡中，台灣前面確實有加「CHINA」，但與中國的「CHINA P. R.」有些許不同。官方回應上，我外交部及駐處多次表達嚴正關切，並要求更正；韓國外交部則回應，「仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場，對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商。」

