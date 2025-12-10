韓國電子入境卡標我國「中國台灣」 賴總統喊：盼尊重台灣人意志

韓國自今年2月推行電子入境卡（E-Arrival Card）系統後，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，都將我國列為「CHINA （TAIWAN）」，外交部多次要求更正，韓方卻未正面回應。總統賴清德今（10）日對此事發聲，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志。

賴清德今天上午出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前受訪表示，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台韓能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進雙方福祉，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同促進區域繁榮發展。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日也表示，除了對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也註記台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪指出，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，此外也全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，更呼籲韓國政府應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

南韓輸入台灣不只有K POP娛樂產業，根據經濟部國貿署資料，台韓貿易去年逆差229億美元，我國主要從南韓進口積體電路、石油製品、環烴等產品。

責任編輯／陳盈真

