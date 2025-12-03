韓國電子入境卡標示「中國台灣」！外交部出手「韓政府竟未回應」

針對韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國列示為 「CHINA （TAIWAN）」。外交部今（3）日回應，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。

韓國電子入境系統寫「中國台灣」惹議，外交部呼籲應儘速更正錯誤標示。（示意圖/資料照）

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

圖為外交部示意圖。（圖/資料照）

外交部強調，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼。但韓方電子入境卡現行標示我國的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部呼籲，韓國政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示。在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

